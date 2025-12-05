1 şirket SPK'dan halka arz onayı aldı

Sermaye Piyasası Kurulu bu haftaki bülteninde Zeray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın halka arz başvurusuna onay verdi.

Halka arz kapsamında şirket ortağı Zekeriya Zeray’a ait 40 milyon 800 bin TL nominal değerli B grubu paylar satışa çıkacak. Talebin yüksek olması halinde ek pay satışı yapılmayacak.

Bir TL nominal değerli paylar 13 TL sabit fiyatla yatırımcılara sunulacak. Mevcut sermayesi 510 milyon TL olan Zeray GYO, halka arzla birlikte 116 milyon TL sermaye artırarak sermayesini 626 milyon TL’ye çıkaracak.

Tüm payların satılması halinde Zeray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.‘nin halka arz büyüklüğü 2 milyar TL (2.038.400.000 TL) olarak gerçekleşecek.



Halka arzın Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) 2025-57 numaralı bülteninde yayımlanan detayları şöyle: