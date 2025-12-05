SPK'dan 7 şirketin sermaye artırımına onay geldi

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 2025/61 numaralı bültenini yayımladı. Bültende, yedi şirketin sermaye artırımına onay verildiği duyuruldu.

5.12.2025 01:32:590
Paylaş Tweet Paylaş
SPK'dan 7 şirketin sermaye artırımına onay geldi

Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) 2025/61 sayılı bülteninde, halka açık yedi şirketin sermaye artırımı başvurularına onay verildi.

Onay verilen işlemlerin detayları şöyle:

Yükselen Çelik A.Ş. (YKSLN)

  1. Mevcut sermaye: 250.000.000 TL

  2. Yeni sermaye: 500.000.000 TL

  3. Artırım türü: 250.000.000 TL bedelli (halka arz yöntemiyle)

Yükselen Çelik, %100 oranında bedelli sermaye artırımı yapacak. Artırım sonrası çıkarılmış sermaye 500 milyon TL’ye ulaşacak.

Tuğçelik Alüminyum ve Metal Mamulleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TUCLK)

  1. Mevcut sermaye: 180.000.000 TL

  2. Yeni sermaye: 360.000.000 TL

  3. Artırım türü: 180.000.000 TL bedelli (halka arz yöntemiyle)

Tuğçelik Alüminyum, %100 bedelli sermaye artırımı gerçekleştirecek. Artırım sonrası sermaye 360 milyon TL’ye çıkacak.

Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş. (KONTR)

  1. Mevcut sermaye: 650.000.000 TL

  2. Yeni sermaye: 1.300.000.000 TL

  3. Artırım türü: 650.000.000 TL bedelli (halka arz yöntemiyle)

Kontrolmatik, mevcut sermayesini %100 bedelli artırarak 1,3 milyar TL’ye yükseltecek.

Marmaris Altınyunus Turistik Tesisler AŞ (MAALT)

  1. Mevcut sermaye: 6.967.091 TL

  2. Yeni sermaye: –

  3. Artırım türü: tahsisli satış

Marmaris Altınyunus, pay satışı tahsisli olarak gerçekleştirilecek.

DMR Unlu Mamuller Üretim Gıda Toptan Perakende İhracat A.Ş. (DMRGD)

  1. Mevcut sermaye: 185.300.000 TL

  2. Yeni sermaye: 1.482.400.000 TL

  3. Artırım türü: 1.297.100.000 TL bedelsiz (iç kaynaklardan)

DMR Gıda, iç kaynaklardan karşılanmak üzere %700 bedelsiz sermaye artırımı yaparak sermayesini 1,48 milyar TL’ye çıkaracak.

Bor Şeker A.Ş. (BORSK)

  1. Mevcut sermaye: 240.000.000 TL

  2. Yeni sermaye: 960.000.000 TL

  3. Artırım türü: 720.000.000 TL bedelsiz (iç kaynaklardan)

Bor Şeker, iç kaynaklardan %300 bedelsiz sermaye artırımıyla sermayesini 960 milyon TL’ye yükseltecek.

Ensari Sınai Yatırımlar A.Ş. (ENSRI)

  1. Mevcut sermaye: 116.800.000 TL

  2. Yeni sermaye: 546.000.000 TL

  3. Artırım türü: 429.200.000 TL bedelsiz (iç kaynaklardan)

Ensari Sınai Yatırımlar, iç kaynaklardan karşılanmak üzere %367,46575 bedelsiz artırıma giderek sermayesini 546 milyon TL’ye çıkaracak.


Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

4 Aralık tarihli SPK bülteninde hangi önemli kararlar alındı?

4 Aralık tarihli SPK bülteninde hangi önemli kararlar alındı?

BİST'ten dün iki hisseye tedbir kararı geldi

BİST'ten dün iki hisseye tedbir kararı geldi

1 şirket SPK'dan halka arz onayı aldı

1 şirket SPK'dan halka arz onayı aldı

Yabancı yatırımcı borsada geçen hafta ne yaptı? (24-28 Kasım)

Yabancı yatırımcı borsada geçen hafta ne yaptı? (24-28 Kasım)

Avrupa borsaları karışık seyrediyor

Avrupa borsaları karışık seyrediyor

Garanti BBVA, 433,4 milyon dolarlık sendikasyon kredisi sağladı

Garanti BBVA, 433,4 milyon dolarlık sendikasyon kredisi sağladı

Yorum Yaz