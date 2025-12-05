SPK'dan 7 şirketin sermaye artırımına onay geldi

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 2025/61 numaralı bültenini yayımladı. Bültende, yedi şirketin sermaye artırımına onay verildiği duyuruldu.
Onay verilen işlemlerin detayları şöyle:
Yükselen Çelik A.Ş. (YKSLN)
Mevcut sermaye: 250.000.000 TL
Yeni sermaye: 500.000.000 TL
Artırım türü: 250.000.000 TL bedelli (halka arz yöntemiyle)
Yükselen Çelik, %100 oranında bedelli sermaye artırımı yapacak. Artırım sonrası çıkarılmış sermaye 500 milyon TL’ye ulaşacak.
Tuğçelik Alüminyum ve Metal Mamulleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TUCLK)
Mevcut sermaye: 180.000.000 TL
Yeni sermaye: 360.000.000 TL
Artırım türü: 180.000.000 TL bedelli (halka arz yöntemiyle)
Tuğçelik Alüminyum, %100 bedelli sermaye artırımı gerçekleştirecek. Artırım sonrası sermaye 360 milyon TL’ye çıkacak.
Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş. (KONTR)
Mevcut sermaye: 650.000.000 TL
Yeni sermaye: 1.300.000.000 TL
Artırım türü: 650.000.000 TL bedelli (halka arz yöntemiyle)
Kontrolmatik, mevcut sermayesini %100 bedelli artırarak 1,3 milyar TL’ye yükseltecek.
Marmaris Altınyunus Turistik Tesisler AŞ (MAALT)
Mevcut sermaye: 6.967.091 TL
Yeni sermaye: –
Artırım türü: tahsisli satış
Marmaris Altınyunus, pay satışı tahsisli olarak gerçekleştirilecek.
DMR Unlu Mamuller Üretim Gıda Toptan Perakende İhracat A.Ş. (DMRGD)
Mevcut sermaye: 185.300.000 TL
Yeni sermaye: 1.482.400.000 TL
Artırım türü: 1.297.100.000 TL bedelsiz (iç kaynaklardan)
DMR Gıda, iç kaynaklardan karşılanmak üzere %700 bedelsiz sermaye artırımı yaparak sermayesini 1,48 milyar TL’ye çıkaracak.
Bor Şeker A.Ş. (BORSK)
Mevcut sermaye: 240.000.000 TL
Yeni sermaye: 960.000.000 TL
Artırım türü: 720.000.000 TL bedelsiz (iç kaynaklardan)
Bor Şeker, iç kaynaklardan %300 bedelsiz sermaye artırımıyla sermayesini 960 milyon TL’ye yükseltecek.
Ensari Sınai Yatırımlar A.Ş. (ENSRI)
Mevcut sermaye: 116.800.000 TL
Yeni sermaye: 546.000.000 TL
Artırım türü: 429.200.000 TL bedelsiz (iç kaynaklardan)
Ensari Sınai Yatırımlar, iç kaynaklardan karşılanmak üzere %367,46575 bedelsiz artırıma giderek sermayesini 546 milyon TL’ye çıkaracak.