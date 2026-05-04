Asya borsaları haftaya pozitif başladı

ABD, İsrail ve İran arasındaki henüz tam olarak sona ermeyen gerilim, piyasalarda fiyatlamaları belirleyen temel faktör olmaya devam ediyor.

Orta Doğu'daki yüksek tansiyona rağmen taraflar arasında bir anlaşma zemini arayışları ve Hürmüz Boğazı'na ilişkin risklerin bir miktar azalması piyasalara olumlu yansıyor.

Asya'da açık olan piyasalarda Orta Doğu'ya ilişkin olumlu gelişmelerin fiyatlanmasının etkisiyle alıcılı bir seyir dikkati çekiyor.

- Japonya ve Çin'de tatil nedeniyle işlemler gerçekleşmiyor

Bölgede Japonya ve Çin'de piyasalar tatil nedeniyle kapalı kalırken, haftanın ilk işlem gününde açık olan Güney Kore ve Hong Kong borsalarında pozitif görünüm hakim. Bölgede yeni haftada çeşitli tatiller dolayısıyla Japonya'da 3 gün, Çin'de 2 gün işlem yapılmayacak.

Japonya ve Çin'deki tatillerin etkisiyle bu hafta bölge genelinde işlem hacminin zayıf kalması bekleniyor.

Öte yandan, Güney Kore'de Kospi endeksi rekor serisini sürdürmeye devam ediyor.

Bölgede teknoloji öncülüğünde yükselişler öne çıkıyor. Güney Kore'de yarı iletken hisselerinde yüzde 12'yi aşan artışlar görüldü. Kospi'de yarı iletken imalatçıları SK Hynix'in hisseleri yüzde 12,7, Samsung Electronics'in hisseleri yüzde 5,4 ve Hanmi Semiconductor'ın hisseleri yüzde 2,5 artış kaydetti.

- Çin'den yaptırım tanımama kararı

Bunların yanı sıra, Çin Ticaret Bakanlığı, ABD Hazine Bakanlığının, 5 Çinli şirkete, İran ile petrol ticareti yaptıkları gerekçesiyle getirdiği yaptırımları tanımayacağını bildirdi.

Açıklamada, ihtiyati tedbir kararının, Çin'in ulusal egemenliğini, güvenliğini ve kalkınma çıkarlarını savunmayı ve Çin vatandaşları, tüzel kişilikleri ve diğer kuruluşların meşru haklarını ve çıkarlarını korumayı amaçladığı vurgulandı.

Resmi gümrük rakamlarında görünmese de Çin'in, İran'ın ihraç ettiği petrolün yüzde 80'ini satın aldığı tahmin ediliyor.

Bu gelişmelerle Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 5,1 azalışla 6.937 puandan günü tamamladı.

Şu sıralarda Hong Kong'da Hang Seng endeksi bir önceki kapanışına göre yüzde 1,5 artışla 26.161 puandan ve Hindistan'da Sensex endeksi ise yüzde 1,1 değer kazancıyla 77.725 puandan işlem görüyor.