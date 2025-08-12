Bugün 4 hissenin fiyatında düzeltme var (12 Ağustos 2025)

Borsa İstanbul'da bugün 3 hissenin fiyatında temettü, 1 hissenin fiyatında ise bedelsiz bölünme düzeltme olacak.

12.08.2025 09:51:100
Bugün 4 hissenin fiyatında düzeltme var (12 Ağustos 2025)

Borsa İstanbul A.Ş., hak kullanımı nedeniyle bugün üç hissenin fiyatında değişiklik gerçekleştiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamayla duyurdu.

Açıklamaya göre, Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (GENIL), Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş. (SUWEN) ve Türk Tuborg Bira ve Malt Sanayii A.Ş. (TBORG) paylarının fiyatlarında, temettü ödemeleri nedeniyle düzeltme yapıldı.

Borsa İstanbul A.Ş.’nin KAP’a ilettiği açıklamanın detayları şu şekilde:

Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (GENIL)

  • Pay Başına Brüt Temettü: 0,1333333 TL
  • Pay Başına Net Temettü: 0,1133333 TL
  • Temettü Ödemesi Sonrası Teorik Fiyat: 192,867 TL
    (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)

Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş. (SUWEN)

  • Pay Başına Brüt Temettü: 0,125 TL
  • Pay Başına Net Temettü: 0,10625 TL
  • Temettü Ödemesi Sonrası Teorik Fiyat: 10,375 TL
    (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)

Türk Tuborg Bira ve Malt Sanayii A.Ş. (TBORG)

  • Pay Başına Brüt Temettü: 7,988371 TL
  • Pay Başına Net Temettü: 6,7901153 TL
  • Temettü Ödemesi Sonrası Teorik Fiyat: 163,312 TL
    (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)


Borsa İstanbul A.Ş., hak kullanımları nedeniyle bugün bir hissenin fiyatında değişiklik olacağını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamayla duyurdu.

Açıklamaya göre, Esenboğa Elektrik Üretim A.Ş. (ESEN) paylarının fiyatında, iç kaynaklardan bedelsiz sermaye artırımı nedeniyle düzeltme yapıldı.

Borsa İstanbul A.Ş.’nin KAP’a ilettiği açıklamanın detayları şu şekilde:

Esenboğa Elektrik Üretim A.Ş. (ESEN)

  • %600 İç Kaynaklardan Bedelsiz Sermaye Artırımı
  • Bölünme Sonrası Teorik Fiyat: 13,886 TL
    (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)


Yorum Yaz