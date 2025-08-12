Bugün 4 hissenin fiyatında düzeltme var (12 Ağustos 2025)

Borsa İstanbul'da bugün 3 hissenin fiyatında temettü, 1 hissenin fiyatında ise bedelsiz bölünme düzeltme olacak.
Borsa İstanbul A.Ş., hak kullanımı nedeniyle bugün üç hissenin fiyatında değişiklik gerçekleştiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamayla duyurdu.
Açıklamaya göre, Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (GENIL), Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş. (SUWEN) ve Türk Tuborg Bira ve Malt Sanayii A.Ş. (TBORG) paylarının fiyatlarında, temettü ödemeleri nedeniyle düzeltme yapıldı.
Borsa İstanbul A.Ş.’nin KAP’a ilettiği açıklamanın detayları şu şekilde:
Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (GENIL)
Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş. (SUWEN)
Türk Tuborg Bira ve Malt Sanayii A.Ş. (TBORG)
Borsa İstanbul A.Ş., hak kullanımları nedeniyle bugün bir hissenin fiyatında değişiklik olacağını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamayla duyurdu.
Açıklamaya göre, Esenboğa Elektrik Üretim A.Ş. (ESEN) paylarının fiyatında, iç kaynaklardan bedelsiz sermaye artırımı nedeniyle düzeltme yapıldı.
Borsa İstanbul A.Ş.’nin KAP’a ilettiği açıklamanın detayları şu şekilde:
Esenboğa Elektrik Üretim A.Ş. (ESEN)