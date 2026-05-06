New York borsası yükselişle açıldı

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,29 artarak 49.442,19 puana ulaştı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,48 artışla 7.294,14 puana, Nasdaq endeksi yüzde 0,67 kazançla 25.495,17 puana çıktı.

ABD ile İran arasında bir anlaşmaya varılabileceğine dair iyimserlik artarken pay piyasalarında açılışta pozitif seyir izlendi.

ABD Başkanı Donald Trump dün İran ile nihai bir anlaşmaya varılması yönünde ilerleme kaydedildiğini ve Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan gemilerin geçişine yönelik yardım girişimi olarak nitelendirilen Özgürlük Projesi'nin kısa süreliğine durdurulmasına karar verdiklerini bildirdi.

Analistler, bu gelişmenin Hürmüz Boğazı kaynaklı jeopolitik tansiyonu düşürdüğünü ve ABD/İsrail ile İran arasındaki savaşın diplomatik yollarla sonlandırılabileceğine yönelik beklentileri güçlendirdiğini belirtti.

Bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda da Trump, "İran'ın, üzerinde anlaşılanı vermeyi kabul edeceğini varsayarsak ki bu büyük bir varsayım olur, zaten efsanevi olan Destansı Öfke Operasyonu sonuna gelmiş olur." ifadelerini kullandı.

Trump ayrıca, İran'ın üzerinde anlaşılan konuları kabul etmemesi halinde "bombardımanın öncekinden daha yüksek ve yoğun düzeyde tekrar başlayacağı" tehdidinde bulundu.

Orta Doğu'da barışın sağlanabileceğine dair iyimserlikle Brent petrolün vadeli varil fiyatı TSİ 16.30 itibarıyla yüzde 6 azalışla 103,38 dolar olurken aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili de yaklaşık yüzde 6 düşüşle 96,30 dolardan alıcı buldu.

Kurumsal tarafta, çip şirketi Advanced Micro Devices (AMD), dün piyasaların kapanışının ardından yayımladığı bilançosunda güçlü kar ve gelir bildirdi. Mevcut çeyreğe dair gelir tahminleri de beklentileri aşan AMD'nin hisseleri güne yüzde 15 kazançla başladı.

Bugün finansal sonuçlarını açıklayan medya devi Walt Disney'in geliri ve karı da beklentilerin üzerinde gelirken şirketin hisseleri yaklaşık yüzde 7 yükseldi. Öte yandan, çip şirketi Intel'in hisseleri, Apple'ın, ABD'deki cihazları için şirketin çiplerini kullanmayı değerlendirdiği yönündeki haber sonrasında yüzde 1 artış kaydetti. Makroekonomik veri tarafında, ABD'de nisanda hızlanan özel sektör istihdamı, 109 bin kişilik artış kaydetti.