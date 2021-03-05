Eğitimde kayıplar nasıl telafi edilecek?

Günümüzün Dünyası’nın yeni bölümünde Türk Eğitim Derneği Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu’yla pandeminin eğitimde yarattığı hasarları ve telafi için izlenmesi gereken yol haritasını konuştuk.

Pandemiyle birlikte okullarda uzaktan eğitime geçilmesiyle Türkiye’de eğitim sisteminin yaşadığı sorunlar katlandı. Donanım yetersizliği, özellikle anaokulu ve ilkokul seviyesinde çocukların ekran bağımlılığının artması, müfredat kazanımlarının elde edilememesi gibi pek çok problem yaşandı.

UNESCO’nun verilerine göre dünyada okullarını en uzun kapatan ülkelerden biri olduğumuzu söyleyen Türk Eğitim Derneği Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu, bu kaybın artık telafi edilmesinin mümkün olmadığını, yeni bir müfredat düzenlenmesi gerektiğini söylüyor.

Günümüzün Dünyası’nın yeni bölümünde Türk Eğitim Derneği Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu’yla pandeminin eğitimde yarattığı hasarları ve telafi için izlenmesi gereken yol haritasını konuştuk.



