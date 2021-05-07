'Esnafın umudu kırıldı'

Günümüzün Dünyası’nın bu haftaki konuğu REM People CEO’su Bülent Peker oldu.

7.05.2021 14:22:000
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'Esnafın umudu kırıldı'

REM People’ın hazırladığı Esnaf Barometre: Türkiye Geleneksel Kanal Esnafının Nabzı araştırmasına göre esnafın pandeminin etkisiyle de sıkıntıları içinden çıkılmaz bir hal almaya başladı. 

Ekonomik yönden alınan tedbirlerde esnafın yüzde 32 gibi ciddi çoğunluğu sağlanan desteklerden yararlanamadığını belirtirken yararlanan yüzde 25’lik kesim ise bu destekleri yetersiz görüyor. Esnafın asıl beklentisi, karşılıksız hibe desteği, vergi affı gibi daha etkin maddi desteğinin sağlanması.

Esnafın yüzde 85’inin borçlu olduğunu belirten REM People CEO’su Bülent Peker, "Mayıs ayı içindeki kısıtlamalarla birlikte geleneksel kanal esnafının yakın zaman içinde toparlanma umudu düştü. Esnaf özelinde politika yapım araçlarının güçlendirilmeli. Son 10-12 yılda ihmal edilen, sesi duyulmayan bir kesim oldu. Esnafın ezilmesi, gün geçtikçe erimesi, özel sektörün ticaretini de doğrudan etkiler. Ortak akıl ve dayanışma içinde politika üretilmesi gerekiyor" diyor.

Günümüzün Dünyası’nın bu haftaki konuğu REM People CEO’su Bülent Peker’le Esnaf Barometre’sinin sonuçlarını ve esnafın pandemi etkisiyle artan sorunlarını konuştuk.


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