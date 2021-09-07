“Etki girişimlerine ilgi artıyor”

Günümüzün Dünyası’nda bu hafta Türkiye Girişimcilik Vakfı Genel Müdürü Mehru Aygül’le sosyal girişimciliği, yatırımcıların bu alana ilgisini ve pazarın potansiyelini konuştuk.

Bundan birkaç yıl öncesine kadar yatırımcılar, etki odaklı girişimlere “sosyal sorumluluk” gözüyle bakıyordu. Ancak Fazla Gıda, Evreka gibi girişimler bu algıyı değiştirdi. Türkiye’deki yatırımcıların artık bu alanda kendini eğittiğini söyleyen Türkiye Girişimcilik Vakfı Genel Müdürü Mehru Aygül, etki odaklı girişim pazarının çok daha büyüyeceğini söylüyor.

GIZ, Türkiye Girişimcilik Vakfı, Impact Hub Istanbul ve UNDP Türkiye iş birliğinde Türkiye'de bu yıl üçüncü kez hayata geçirilen Accelerate2030’a başvurularda da bu ilgi artışını gözlemlediklerini belirten Aygül, “Programa geçen yıl 30-35 girişim başvururken, bu yıl başvuru sayısı 92 oldu” diyor.