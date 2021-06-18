“Finansal okuryazarlık, sürdürülebilirlik için önemli”

Günümüzün Dünyası’nda finansal okuryazarlık girişimcisi Özlem Denizmen’le finansal okuryazarlığın önemini, bireye ve ülkeye katkılarını konuştu.

18.06.2021 15:49:000
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“Finansal okuryazarlık, sürdürülebilirlik için önemli”

Standard &Poor’s’un (S&P) araştırmasına göre Türkiye, finansal okuryazarlık konusunda dünyada 144 ülkede 120’nci sırada. 

Türkiye’nin son 10 yılda gelişim gösterdiğini ancak yeterli olmadığını söyleyen FODER’in (Finansal Okuryazarlık ve Erişim Derneği ) eski kurucu başkanı ve finansal okuryazarlık girişimcisi Özlem Denizmen, “Müşterilerin, sürdürülebilir finansal iyilik halinde olmaları ülke ekonomisi için çok önemli. Ortaokul, lise ve üniversite seviyesinde gençlerin bilinçlendirilmesi gerekiyor. Bu anlamda bankalara ve özel sektöre görev düşüyor” diyor.

Capital podcast serisinde, Nil Dumansızoğlu Günümüzün Dünyası’nda finansal okuryazarlık girişimcisi Özlem Denizmen’le finansal okuryazarlığın önemini, bireye ve ülkeye katkılarını konuştu.


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