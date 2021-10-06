KAGİDER Başkanı Emine Erdem: Kadınlar her koşulda mücadeleye devam ediyor

KAGİDER’in İpsos iş birliğinde hazırladığı “Pandemide Kadın Girişimciler” başlıklı rapor, COVID-19 pandemisinin kadın girişimciler üzerindeki etkisini ortaya koyuyor. KAGİDER Başkanı Emine Erdem’in verdiği bilgiye göre kadın girişimlerin yüzde 85’i yatırımlarının heba olacağı, borçların ödenemeyeceği gibi endişelerle yoğun bir stres dönemi geçirdi. Ancak buna rağmen kadın girişimcilerin yüzde 90’ının faaliyetlerini sürdürdüğünü söyleyen Erdem, “Bu da kadınların ne kadar mücadeleci olduğunu gösteriyor. COVID-19 sürecinde kendi işlerini kuran kadınların sayısında da artış var. Kadın girişimlerin oranı yüzde 2 arttı. Türkiye’de kadın girişimcilerin mücadele ruhu var” diyor.

Günümüzün Dünyası’nda bu hafta KAGİDER Başkanı Emine Erdem’le pandeminin kadın girişimciler ve kadın istihdamı üzerindeki etkisini konuştuk.