“Hayali projeler peşinde koşmuyoruz”

Sürdürülebilirlik stratejisini “Gıdanın gücünü ortaya çıkarmak” ekseninde oluşturan Nestle, bu hedeflere ulaşmak adına yapılan çalışmalara, global çapta 3,2 milyar İsviçre Frangı bütçe ayırdı.

Capital Dergisi’nin Doğan Dış Ticaret katkısıyla hazırladığı Günümüzün Dünyası podcast’inde konuşan Nestlé Türkiye’nin Pazarlama ve Kurumsal İletişim Direktörü Zeynep Sungu, sürdürülebilir ve sağlıklı bir geleceğe ulaşmak için etki alanlarını genişlettiklerini söyledi. Son 10 yılda, ortak değer yaratma çatısı altında topladıkları projeler için ortalama 20 milyon TL’lik yatırım yaptıklarını belirtti. Sürdürülebilirlik projelerinin uzun vadeli olmasının önemine dikkat çeken Sungu, “Doğru ihtiyaçları saptamak ve şirketin faaliyet alanına uygun şekilde bu ihtiyaçları ele alıp çözüm geliştirmek gerekiyor. Acil konulara hizmet etmeyen hayali projeler peşinde koşuyorsanız bunun ne şirkete ne topluma faydası olur” dedi.

Günümüzün Dünyası’nda, Nestlé Türkiye’nin Pazarlama ve Kurumsal İletişim Direktörü Zeynep Sungu’yla Nestle’nin 2050 sürdürülebilirlik hedeflerini ve bugüne kadar yapılanları konuştuk: