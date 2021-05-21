'Mutlu çocuklar yetiştiriyoruz'

Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı M. Tayfun Öktem’le 20 Haziran’da yapılacak Darüşşafaka sınavını ve pandemide eğitim sürecinin nasıl işlediğini konuştuk.

21.05.2021 14:54:000
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'Mutlu çocuklar yetiştiriyoruz'

Annesi ve/veya babası hayatta olmayan, maddi olanakları yetersiz, yetenekli öğrencilere parasız ve yatılı eğitim fırsatı tanıyan Darüşşafaka Eğitim Kurumları’nın sınavı bu yıl 20 Haziran’da gerçekleşecek.

Darüşşafaka’nın bir okuldan öte, bir şefkat yuvası olduğunu belirten Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı M. Tayfun Öktem, “Üstlendiğimiz ulvi bir görev, eğitimden güzel ne olabilir?  Hayata nispeten geriden başlamış çocuklarımızın, mutlu ve başarılı bireyler olarak hayatta öne geçmeleri için çalışıyoruz” diyor.

Günümüzün Dünyası’nda bu hafta Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı M. Tayfun Öktem’le 20 Haziran’da yapılacak Darüşşafaka sınavını ve pandemide eğitim sürecinin nasıl işlediğini konuştuk.





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