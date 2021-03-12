"Sistemsel dönüşüm kaçınılmaz"

Günümüzün Dünyası podcastinde Zorlu Holding Kurumsal İletişim Genel Müdürü Aslı Alemdaroğlu ile sosyal etki yatırımlarını konuştuk.

12.03.2021 12:35:000
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"Sistemsel dönüşüm kaçınılmaz"

Pandemiyle birlikte şirketlerin toplumsal ve çevresel konularda bugüne kadar yaptıkları hatalar daha görünür oldu ve sürdürülebilirlik çalışmaları hız kazandı. Daha yaşanılabilir bir dünya için dünyanın temel meselelerine odaklanan etki yatırımlarına ihtiyaç her geçen gün daha da artıyor. Kârlılık kaygısı dışında çevresel ve toplumsal yatırımlar, şirketlerin en önemli gündemi haline geliyor.

Bu hafta,  Zorlu Holding Kurumsal İletişim Genel Müdürü Aslı Alemdaroğlu ile  sosyal etki yatırımlarının önemini konuştuk.





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