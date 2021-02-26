“Sürdürülebilirlik iş stratejisine entegre edilmeli”

Günümüzün Dünyası’nın yeni bölümünde Purpose-Sustainable Ideas platformunun kurucusu Dilek Bil’le sürdürülebilir kalkınmada şirketlere ve kurumlara düşen görevleri konuştuk.

26.02.2021 12:12:000
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“Sürdürülebilirlik iş stratejisine entegre edilmeli”

İklim krizi başta olmak üzere dünya üzerinde halihazırda var olan sorunlar pandemiyle birlikte daha görünür hale geldi. Ekonomik ve sosyal dengelerin her gün değiştiği bu ortamda finansal olmayan göstergelerin de raporlanması şirketler için artık daha çok kazandı. Şirketlerin sürdürülebilirlik odağı arttı.

Günümüzün Dünyası’nın yeni bölümünde Purpose-Sustainable Ideas platformunun kurucusu Dilek Bil’le sürdürülebilir kalkınmada şirketlere ve kurumlara düşen görevleri konuştuk. Keyifli dinlemeler.





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