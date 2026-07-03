"Depolama ve yenilenebilir enerji üzerine bir gelecek kurguluyoruz"

Polat Enerji, rüzgar enerjisinde kurulu gücüyle Türkiye’nin en büyük 3 şirketinden biri. Polat Enerji Genel Müdürü Evren Güvenç, “Geleceği depolama teknolojileri, hibrit modeller ve çeşitlendirilmiş bir yenilenebilir portföy üzerine kurguluyoruz. 5 yılda 2.000 MW kurulu güce ulaşmayı hedefliyoruz” diyor.

Polat Enerji, yenilenebilir enerji sektörünün öncü şirketlerinden biri olarak rüzgar enerjisi santrali (RES) kurulu gücüyle Türkiye’nin ilk 3 şirketi arasında yer alıyor.

Özlem Aydın Ayvacı / [email protected]

Şirket, bugün Türkiye ve Macaristan’daki 12 santraliyle 1.177 MW’ı aşan bir kurulu gücü temsil ediyor. Yıllık yaklaşık 2,5 milyar kWh elektrik üretimiyle 945 bin hanenin enerji ihtiyacını karşılarken her yıl 1,3 milyon ton CO₂e sera gazı emisyonunun da önüne geçiyor. Gerçekleştirdikleri depolama yatırımlarıyla toplam 170 MWh depolama kapasitesini de devreye aldı. Rüzgar ve güneş enerjisi yatırımlarıyla öne çıktıklarını belirten Polat Enerji Genel Müdürü Evren Güvenç, 5 yıllık hedeflerini şöyle açıkladı: “Kurulu gücümüzü 2.000 MW seviyesine taşırken depolama sistemleri ve jeotermal gibi alternatif yenilenebilir enerji alanlarında arz güvenliğine yüksek katkı sağlayan esnek ve entegre bir enerji portföyüne ulaşmayı hedefliyoruz.” Polat Enerji Genel Müdürü Evren Güvenç, Capital’in sorularını şöyle yanıtladı:

Enerji sektörüne ne zaman girdiniz? Giriş hedefleriniz ne idi?

Polat Enerji olarak yenilenebilir enerji alanında özellikle rüzgâr ve güneş enerjisi yatırımları ve santral işletmeciliği odağında faaliyet gösteriyoruz. 2000 yılından bu yana Türkiye’nin rüzgâr enerjisi potansiyeline erken dönemde inanarak uzun vadeli, ölçeklenebilir ve sürdürülebilir yatırımlar geliştiriyor, enerji dönüşümüne katkı sağlayan güçlü bir üretim altyapısı inşa ediyoruz.

Bugün itibarıyla kurulu güçte nereye ulaştınız?

Polat Enerji olarak, 2000 yılında Türkiye’nin yenilenebilir enerji potansiyeline duyduğumuz inançla çıktığımız bu yolda, bugün sektörün dönüşümüne yön veren öncü aktörlerden biri konumuna ulaştık. 2021 yılında Türkiye genelinde yönettiğimiz 5 santral ile 585 MW kurulu güce sahipken, bugün Türkiye ve Macaristan’daki 12 santralimizle 1.177 MW’ı aşan bir kurulu gücü temsil ediyoruz. Yıllık yaklaşık 2,5 milyar kWh elektrik üretimiyle 945 bin hanenin enerji ihtiyacını karşılarken, her yıl 1,3 milyon ton CO₂e sera gazı emisyonunun da önüne geçiyoruz. Gerçekleştirdiğimiz depolama yatırımlarıyla bugün itibariyle yurtiçi ve yurtdışı toplam 170 MWh depolama kapasitesini de devreye almış bulunuyoruz.

Büyüme stratejimizin odağında ise yalnızca üretim kapasitemizi artırmak değil; dijital izleme sistemleri, yapay zekâ destekli tahminleme teknolojileri ve akıllı enerji yönetimi çözümlerine yatırım yaparak enerji altyapısına daha fazla esneklik, güvenlik ve sürdürülebilirlik kazandırmak yer alıyor.

Tüm bu süreçleri dijitalleşmeden sürdürülebilirliğe, enerji güvenliğinden operasyonel verimliliğe kadar uzanan bu dönüşümü, toplumla birlikte değer üreten uzun vadeli bir gelişim modeli olarak görüyoruz. Bu anlayış doğrultusunda, faaliyet gösterdiğimiz bölgelerde yerel halkın ihtiyaçlarını odağımıza alarak sosyal fayda yaratmayı ve ortak gelişimi desteklemeyi önceliklendiriyoruz.

2026 yılı kurulu güç dağılımınız nasıl?

Türkiye’de 2026 yılında Soma, Geycek, Göktepe, Poyraz, Seyitali ve Ege rüzgâr enerji santrallerimiz ile üretim gerçekleştirirken; yurt dışında özellikle Macaristan’daki güneş enerjisi yatırımlarımızla Szolnok I, Szolnok II, Mezőtúr, Szászberek, Gyöngyöshalász ve Mezőberény santrallerini işletiyoruz.

2021 yılında 585 MW olan toplam portföyümüz, 2026 itibarıyla Türkiye’deki 819 MW ve Macaristan’daki 358 MW’lık kapasitemizle birlikte toplamda 1.177 MW’ı aşmıştır. 329 MW ile Türkiye’nin operasyonel en büyük rüzgâr santrali olan Soma RES, 132 MWh ile en büyük BESS projesi konumundaki Göktepe RES depolamalı kapasite artışı projemiz ve Türkiye’nin ilk depolamalı rüzgâr kapasite artışı yatırımı olan Ege RES gibi sektörel "ilklere" ev sahipliği yapmaktan gurur duyuyoruz. Ayrıca, rüzgâr, güneş ve depolamayı tek lisansta birleştiren ilk ve tek santral olan Geycek RES, enerji üretimindeki esneklik vizyonumuzun en somut referans noktasıdır.

Son 5 yılda enerji sektörü yatırımlarınızı nereye yönlendirdiniz?

Polat Enerji olarak yatırımlarımızın tamamı yenilenebilir enerji odaklı olup 2026 yılına yönelik hedefimiz hem yurt içinde hem yurt dışında istikrarlı büyümeyi sürdürmektir. Toplam 1.177 MW’ın üzerindeki kurulu gücümüzü; kapasite artışları, hibrit projeler, YEKA ihaleleri ve yeni enerji depolama yatırımlarıyla daha da güçlendirmeyi planlıyoruz. 2000 yılında ülkemizde rüzgâr enerjisinin öncüsü olurken, bugün de batarya sistemlerinde öncü olarak konumlanıyoruz. Yatırım stratejimizin merkezinde yer alan batarya enerji depolama sistemleri ve hibrit projelerle bu konumumuzu pekiştiriyoruz. Soma RES’te devreye aldığımız Türkiye’nin ilk şebeke ölçekli rüzgâr ile entegre enerji depolama sistemi, bu dönüşümün en önemli basamaklarından biri olmuştur. Soma, Geycek, Göktepe ve Ege RES projelerimiz kapsamında hayata geçirdiğimiz depolama yatırımlarıyla, bugüne kadar toplam 165 MWh depolama kapasitesini devreye alarak Türkiye’de işletmeye alınan toplam depolama kapasitesinin yarısından fazlasını tek başımıza gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Yurtdışında da benzer şekilde depolama yatırımlarımızı önceliklendiriyoruz. 2026 yılı sonuna kadar yurtiçi ve yurtdışında toplam 500 MWh depolama kapasitesine ulaşmayı hedefliyoruz. Regülatif olarak herhangi bir zorunluluğumuz olmasa dahi tüm santrallerimizin üretim sürekliliğini batarya sistemleriyle destekliyoruz.

Önümüzdeki döneme dair nasıl hedeflerniz var?

Önümüzdeki dönemde, Türkiye’nin yenilenebilir enerji dönüşümüne yön veren en güçlü stratejik paydaşlardan biri olma hedefiyle; teknoloji odaklı yaklaşımımız, yenilikçi yatırım vizyonumuz ve sürdürülebilir büyüme stratejimiz doğrultusunda sektördeki öncü konumumuzu daha da güçlendirmeye yönelik çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Gelecek vizyonumuzu; depolama teknolojileri, hibrit modeller ve çeşitlendirilmiş bir yenilenebilir portföy üzerine kurguluyoruz.

5 yıllık stratejik yol haritamız kapsamında temel hedefimiz; kurulu gücümüzü 2.000 MW seviyesine taşırken, depolama sistemleri ve jeotermal gibi alternatif yenilenebilir enerji alanlarında arz güvenliğine yüksek katkı sağlayan esnek ve entegre bir enerji portföyüne ulaşmak.

Enerjide dışa açılımınız oldu mu? Yurt dışı kurulu güç rakamınız ne kadar? Hedefiniz nedir?

Hayata geçirdiğimiz Polat Energy Europe yapılanması ile Macaristan’daki güneş enerjisi yatırımlarımızı sürdürmeye devam ediyoruz. Toplam 358 MWp kurulu güce sahip Szolnok I, Szolnok II, Mezőtúr, Szászberek, Gyöngyöshalász ve Mezőberény santrallerimiz aracılığıyla yılda yaklaşık 454 GWh temiz enerji üretirken, yaklaşık 180 bin hanenin yıllık elektrik tüketimine karşılık gelen enerji ihtiyacını yenilenebilir kaynaklardan karşılıyoruz. Aynı zamanda yıllık yaklaşık 122 bin ton CO₂e sera gazı emisyonunun önüne geçerek sürdürülebilir enerji dönüşümüne katkı sağlıyoruz.



Yurt dışı yatırımlarımızın stratejik bir adımı olarak, Macaristan’daki enerji ticareti faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla 2025 yılında Lumen Trade’i kurduk. Türkiye ve Macaristan’daki ticaret faaliyetlerimiz sayesinde, yalnızca yenilenebilir enerji üreten bir şirket olmanın ötesine geçerek; üretim, ticaret ve satış süreçlerini entegre biçimde yöneten güçlü bir yapıya dönüşüyoruz.

Türkiye’de enerji depolama projeleri kapsamında edindiğimiz teknik bilgi birikimi ve operasyonel deneyimi Avrupa’daki projelerimize taşıyarak uluslararası ölçekte güçlü ve sürdürülebilir bir büyüme modeli oluşturuyoruz. Avrupa'da artan talebi, Türkiye’deki operasyonel gücümüzü uluslararası bir tecrübe paylaşımına dönüştürmek için stratejik bir fırsat olarak görüyoruz. Bu doğrultuda Romanya ve İtalya başta olmak üzere farklı coğrafyalardaki proje geliştirme fırsatlarını da yakından takip ediyoruz.

Stratejimizin temelinde, enerji üretimini doğa ve toplumla uyum içinde geliştirmek yer alıyor. Bu doğrultuda, faaliyet gösterdiğimiz her coğrafyada biyoçeşitlilik odaklı arazi yönetimi uygulamalarını önceliklendiriyor; yenilenebilir enerji yatırımlarımızı çevresel sürdürülebilirliği destekleyen bir yaklaşımla hayata geçiriyoruz. Özellikle Macaristan’daki Lumen Park projemizde, sahaya özgü bitki topluluklarıyla yerel ekosistemi destekleyen öncü çalışmalar yürütüyoruz. Bu vizyoner yaklaşımımızın bir sonucu olarak, Macaristan Sürdürülebilir Kalkınma İş Konseyi (BCSDH) tarafından “Biyoçeşitliliğin Korunması ve Yeniden Kazanılması” kategorisinde ödüle layık görülmenin gururunu yaşıyoruz. Bu değerli ödül, çevresel sürdürülebilirliği odağına alan yaklaşımımızın ve doğayla uyumlu enerji üretimi vizyonumuzun uluslararası ölçekte de takdir gördüğünü ortaya koyuyor.