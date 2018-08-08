"Enerji sektörüne ilgi sürüyor"

Fin-As Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı, strateji ve finans uzmanı Ali Serim, Kurlardaki hareketliliğe rağmen enerji sektörünün ilgi çekmeyi sürdürdüğünü ve Türkiye’nin enerji yatırımlarında finansman ihtiyacını karşılayacak kaynağın hazır olduğunu söyledi.

“Fin-As olarak ülkemize finansman getirmek konusunda uzun yıllardan beri çalışmalar yürütmekteyiz. Bizim için vatanseverlik Türk yatırımcısına kaynak sağlamaktır. Danışmanlığını yaptığımız finansörler Türkiye’ye çok sıcak bakmanın yanında enerji projelerinin fonlanmasına hazırlar. Ülkemizdeki özellikle yenilenebilir enerji projelerine çok iştahlılar. Türkiye’nin riskleri ve aşılması gereken sorunları bir yana ne derece büyük fırsatlar sunduğunun fakındalar.” dedi.

Strateji ve finans uzmanı Serim, “Enerji alanında teşvik edilen yeni projeler ülkenin ekonomik ve toplumsal refahına büyük katkı sağlamasının yanı sıra güçlü Türkiye’nin önünü açmaya yardımcı olacaktır. Kalkınma ve büyüme yolunda sürdürülebilirliği hedefleyen ülkelerin enerji açısından arz güvenliğini sağlamış olmaları oldukça mühimdir. Enerji kaynakları açısından potansiyeli yüksek bir ülke olan Türkiye’de, bu anlamdaki yatırımların arttırılması için finansman sorunu çözülmek üzeredir” şeklinde konuştu.

2018 Yılına Kadar 1 Milyar Euro’luk proje danışmanlığı

Açıklamasının devamında yıl sonu hedefini de açıklayan Serim, “2018 yılı sonuna kadar 1 milyar Euro’luk toplam proje finansmanına danışmanlık vermeyi hedefliyorum. Cumhurbaşkanlığınca açıklanan 100 günlük plan çerçevesinde yapılacak olan projelere önemli yatırımcı ilgisi olacaktır. Bu ilginin en büyük sebebi de dünya enerji sektörüne finansman sağlayan kurumların Türkiye’ye gösterdiği güncel ilgi ve iştahtır.” Dedi.