Motorine 11, benzine 16 kuruş zam

Motorinin litre fiyatına 11 kuruş, benzinin litre fiyatına ise 16 kuruş zam yapıldı.

26 AĞUSTOS, 20190
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Motorine 11, benzine 16 kuruş zam

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, söz konusu artışlar pompa fiyatlarına bu gece yarısından itibaren yansıyacak.

Ankara'da ortalama 6,26 liradan satılan motorinin litre fiyatı 6,37 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 6,20 liradan 6,31 liraya, İzmir'de 6,28 liradan 6,39 liraya yükselecek.

Ankara'da ortalama 6,67 liradan satılan benzinin litre fiyatı 6,83 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 6,60 liradan 6,76 liraya, İzmir'de 6,68 liradan 6,84 liraya yükselecek.


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