Küresel piyasalarda son üç yılın en yüksek düzeyine çıkan petrol fiyatları, üretim kısıntılarda azaltmaların etkisiyle arttı.

Petrol fiyatları talep güçlü kalırken, arzın sıkılaşmasıyla yükselişini sürdürdü veTürkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü Kasım 2014'ten bu yana en yüksek düzey olan varil başına 79.38 dolar ile 80 dolara yaklaştı. ABD hafif petrolü de yüzde 0.32 artışla 71.72 dolara çıktı.

Geçen hafta ortasında 93.416 ile dört ayın zirvesini gören dolar endeksi, günlük yüzde 0.06 artışla 93.36 düzeyinde.

Altın fiyatları da 2016 yılında beri görülen en büyük düşüşten sonra toparlanırken, metal fiyatlarında görülen günlük değişimler şöyle oldu;

- Gümüş yüzde 0.10 düşüşle 16.355 dolardan,

- Altın yüzde 0.20 düşüşle 1,288.9 dolardan,

- Bakır yüzde 0.11 artışla 3.074 dolardan,

- Platin yüzde 0.10 düşüşle 888.9 dolardan,

- Paladyum yüzde 0.79 düşüşle 974 dolardan işlem gördü.