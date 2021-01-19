Buğday fiyatları 6 yılın zirvesinde

Buğday fiyatları Çin'in ve diğer ithalatçıların artan talebiyle 6 yılın zirvesine çıktı.

Çin ve diğer ithalatçıların artan talebi ve en büyük ihracatçı Rusya'nın getirdiği ek gümrük vergileriyle buğday fiyatları 6 yıldan fazla sürenin en yüksek kapanışına ilerledi.

Çin'in artan talebi, önemli ekim alanlarındaki kuraklık, hükümetlerin iç tedariği sağlamak için ihracatı kısıtlama çabaları küresel tahıl fiyatlarının 2014'ten beri en yüksek seviyeye çıkmasında etkili oldu. Pandemi döneminde dünyada açlığın da arttığı bir dönemde yaşanan bu fiyat artışı, gıda enflasyonuna dair endişelere de yol açıyor.

Çin'in tarım emtialarına olan emtia talebi bu sene oldukça arttı. Soya fasulyesi, mısır ve et ithalatında rekorlar kırılırken 25 yılın en büyük buğday alımları gerçekleşti.

Azalan arzla ülkenin mısır ithalatı 11 milyon tonu aştı.

Chicago emtia Borsasında işlem gören Mart vadeli soya fasulyesi kontratı yüzde 1.4 düşüşle bushel başına 13,97 dolar oldu. Mart vadeli buğday kontratı ise yüzde 1.3 artışla yaklaşık 12.7 kilo başına 6.84 dolardan işlem gördü.