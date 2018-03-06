Eriğin kilosu 500 liradan satılıyor

Elazığ'da manav işletmeciliği yapan Ahmet Tuğrul, Mersin'den gelen yeşil eriğin kilosunu 500 liradan satışa çıkardıklarını söyledi.

Eriği pahalı olması nedeniyle, 100'er gramlık paketler halinde sattıklarını anlatan Tuğrul, "Şu an bölgemizde mevsimi olmadığı için erikler Mersin'den geliyor. Bizler de sebze halinden alıyoruz. Kilosu 500 liradır. Fiyatı pahalı olması nedeniyle bizler de 100 gram halinde alıp satıyoruz. Talep olması halinde kilo olarak da müşterilerimize veriyoruz. Fiyatı şu an çok pahalı. Vatandaşlar çok fazla ilgi göstermiyor. Eriği genelde hamile kadınlar ve hastalar alıyor. Haziran ayından sonra fiyatlar düşer. Çünkü bölgemizde erik Haziran aylarında çıkmaya başlar" dedi.

Vatandaşların eriğin fiyatına şaşırdığını belirten Ahmet Tuğrul, "Eriğin fiyatını soran vatandaşlar 500 lirayı duyunca, 'yarım altın fiyatında erik olur mu?' diye soruyorlar. Bizler de sebze haline geliş fiyatı yüksek olduğunu ifade ediyoruz. Kısacası bu yüksek fiyatlar bizlerden kaynaklanan bir durum değil" diye konuştu.