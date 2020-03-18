Gıda devini eski sahipleri geri istiyor

Ayça Tarcan Aksakallı

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Yörük Ailesi, aile içi anlaşmazlığa düşünce Türkiye’nin en büyük süt ürünleri şirketlerinden Yörsan’ın çoğunluk hissesi 6 yıl önce Dubaili Abraaj Capital’e satıldı.

Yörük Ailesi ise satıştan sonra “YÖRYAPI” ile inşaat sektörüne girdi. Ancak Yörsan fona geçtikten sonra istenilen sonuçları yakalayamadı. Zincir marketlere satılan ürünlerin kâr marjındaki düşüş, yükselen lojistik ve kredi maliyetleri nedeniyle finansal dar boğaza girdi ve konkordato ilan etti, ardından şirkete Balıkesir Karesi ve Altıeylül ilçeleri Süt Üreticileri Birliği Başkanı Cihat Şimşek kayyum olarak atandı.

BANKALARA TEKLİF VERDİ

Yörsan’ı satın almak için bankalara teklif verdiklerini belirten Teoman Yörük, “50 yıl boyunca öz veriyle, büyük fedakârlıkla, o dönemde hiçbir kuruluştan yardım almadan özsermayeyle şirketi büyüterek binlerce ve dolaylı olarak on binlerce kişiye ekonomik katkı sağladık. Aile şirketimizi katma değer üreten bir marka haline getirdik. Yörsan’ın tekrar eski günlerine dönmesi, bankalara sunmuş olduğumuz bu tekliflerin kabul görmesiyle mümkün olacak.” dedi.