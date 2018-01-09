"İthal et toplam talebin yüzde 5'i"

Tarım Bakanı Fakıbaba, ithal edilen et miktarının toplam talebin yüzde 5'ine karşılık geldiğini, bunu aşağı çekebilmek için buzağı ölümlerinin önüne geçilmesi gerektiğini söyledi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, ithal edilen et miktarının toplam talebin yüzde 5'i oranında olduğunu bildirdi.

Fakıbaba, "Biz piyasaya yüzde 5 oranında ithal et veriyoruz. Piyasa hem regüle oluyor hem de dar gelirli insanlar et yiyebiliyor" dedi.

Et ithalatını sınırlamak için buzağı ölümlerinin önüne geçilmesi gerektiğini kaydeden Fakıbaba, "Düve sayısını artıracağız, anayı çoğaltacağız, buzağı ölüm olaylarını düşüreceğiz, aşı ve aşılama, küpe ve küpeleme ücretsiz olacak. Buzağı ölüm oranlarını düşürdüğümüzde sorunun büyük kısmını halletmiş olacağız. 2018'i buzağı ölüm oranlarının azaltılması için çalışma yılı ilan ettik" şeklinde konuştu.