Pendik Nişasta’nın satışında sona gelindi

Yıldız Holding yüzde 50 ortağı olduğu PNS Pendik Nişasta A.Ş’nin satışı için Alpinvest ile anlaşma sağladı. İşlemin sonucunda Alpinvest ve Cargill şirkette eşit paylarla yola devam edecek.

Son dönemde yeni odaklanma stratejisi çerçevesinde, atıştırmalık ve perakende dışındaki bazı varlıklarını satan Yıldız Holding, nişasta pazarındaki önemli bir firmasını devrettti. Yıldız Holding, 1993 yılında kurulan PNS Pendik Nişasta A.Ş’deki yüzde 50 payı için Alpinvest’le el sıkıştı. İşleme konu hisselerin devri yasal onay süreçlerinin ardından gerçekleştirildi.

Tütüncü: Türkiye ekonomisine değer katmaya devam ediyoruz

Yıldız Holding CEO’su Mehmet Tütüncü, satış işlemi sonrası şunları söyledi: “Ana faaliyet alanlarımız olan atıştırmalık ve perakende alanına odaklanma stratejimiz kapsamında portföyümüzde sadeleşmeye gidiyoruz. Tecrübemizle büyüttüğümüz katma değerli işletmeleri, kârlılık seviyesi yüksek şirketler olarak satıyor ve ana işlerimize kaynak sağlıyoruz. Şimdi de PNS Pendik Nişasta A.Ş’nin satışını gerçekleştirerek, bu strateji kapsamında yeni ve güçlü bir adım attık. PNS Pendik Nişasta A.Ş’nin yüzde 50 hissesinin, Oba Makarna’nın çatı şirketi Alpinvest’e satışı konusunda anlaşma sağladık. PNS Pendik’in satış işlemini başarıyla gerçekleştirip elde edeceğimiz kaynağı ana işlerimizde daha da büyüme için kullanarak ülkemiz ekonomisine değer katacağımıza inanıyoruz. Önümüzdeki dönemde de ana işlerimize odaklanarak ülkemizde ve global pazarlarda büyümeye devam edeceğiz.”

Özgüçlü: Global düşünüp,hızlı aksiyon alacağız

Oba Makarna ve Alpinvest Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO’su Alpaslan Özgüçlü ise yaptığı açıklamada Alpinvest olarak iştirak şirketimiz, aynı zamanda Türkiye Makarna İhracatında sekiz yıldır liderliğini sürdüren Oba Makarna ile elde ettiğimiz tecrübeyi, Cargill’in dünya tecrübesiyle birleştirerek, bu sektörde de öngörülerimizle başarıyı hedefliyoruz. Alpinvest olarak yatırımlarımızla Türkiye ihracatına ve ekonomisine katkı sağlama yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. İşlemin taraflar için hayırlı olmasını dileriz” dedi.