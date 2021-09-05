TMO, 800 bin ton hububatı satışa açtı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürlüğü’nün bu ay 800 bin ton hububatı satışa açtığını bildirdi.

5.09.2021 18:06:000
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TMO, 800 bin ton hububatı satışa açtı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, TMO’nun eylülde 800 bin ton hububatı satışa açtığını söyledi.

Pakdemirli, yaptığı açıklamada, ekmeklik buğday satışlarının ton başına 2 bin 475-2 bin 525 lira peşin bedelle kanatlı hayvan besici ve yetiştiricilerine (beyaz et, yumurta gibi), un, bulgur ve bisküvi fabrikalarına yönelik başladığını ifade etti.

Makarnalık buğday satışlarının ise ton başına 2 bin 550-2 bin 650 lira peşin bedelle bulgur fabrikalarına yönelik başladığını belirten Pakdemirli, şunları kaydetti: "Eylül ayında da besici ve yetiştiricilerimize ton başına 2 bin lira, yem fabrikalarına ise ton başına 2 bin 50 lira peşin bedelle arpa satışlarına devam edilecek. Arpa ve buğday satışları için başvurular, 6-15 Eylül 2021 tarihlerinde alınacak. Piyasa istatistikleri için her türlü tedbir alınmaya devam edilecektir."

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