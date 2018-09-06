Un ihracatına sınırlama

Ticaret Bakanlığı, fiyatlarında istikrar sağlanması için un ihracatına sınırlama getirdi. Sınırlamanın geçici olduğu belirtildi.

6 EYLÜL, 20180
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Un ihracatına sınırlama

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, Dahilde İşleme Rejimi dışında gerçekleşen un ihracatına sınırlama getirildiği bildirildi.

Açıklamada, "Düzenlemenin temel amacı yurtiçi un fiyatlarında istikrarı sağlamak, tüketicimizi korumak ve spekülasyonun önüne geçmektir" ifadelerine yer verildi.

Döviz kurundaki dalgalanmanın ardından unun çuvalının bir ayda  95 liradan 175 liraya çıktığı açıklanmıştı.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Bendevi Palandöken, stokçuluk yapanlara tepki gösterip önlem alınması çağrısında bulunmuştu. 

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