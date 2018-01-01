Araç sahipleri dikkat! MTV ödemeleri için son 2 gün

Bu yıla ilişkin motorlu taşıtlar vergisinin (MTV) birinci taksit ödemesi için tanınan süre 31 Ocak Cuma günü dolacak.

Bu yıl uygulanacak MTV, ocak ve temmuz ayları olmak üzere iki taksitte ödenecek. İlk taksit ödeme süresi 31 Ocak Cuma günü sona erecek. MTV’nin ilk taksidi, Gelir İdaresi Başkanlığına ait www.gib.gov.tr internet sitesi, İnteraktif Vergi Dairesi, İnternet Vergi Dairesi ve GİB Mobil uygulaması üzerinden 02.00-22.00 saatlerinde ödenebiliyor.

İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden şifre girişi yapmadan MTV ödeme alanına sadece plaka ve TC kimlik numarası bilgilerini giren mükellefler de MTV borçlarını görüntüleyip ödeme imkanına sahip bulunuyor.

Mükellefler, anlaşmalı bankaların kredi kartı, banka kartı ve banka hesabı aracılığıyla bu bankaların şubelerinden, internet ve telefon bankacılığı ile mobil bankacılık yoluyla, PTT iş yerlerinden ve tüm vergi dairelerinden MTV ödemesini gerçekleştirebiliyor.

MTV oranlarının, yüzde 22,58’lik yeniden değerleme oranında artırılması gerekirken, Cumhurbaşkanı kararı ile bu alanda 2020 yılında uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 12 olarak belirlendi.

KİM NE KADAR ÖDEYECEK?

İŞTE, OTOMOBİLLERDE BU YIL TALEP EDİLECEK MTV TUTARLARI

(01/01/2018 öncesi tescil)

1-3 yaş araçlarda 0-1300 cc aralığı

2019 MTV’si: 861 lira

2020 MTV’si: 964.32 lira





1-3 yaş araçlarda 1301-1600 cc aralığı

2019 MTV’si: 1499 lira

2020 MTV’si: 1678.88 lira





1-3 yaş araçlarda 1601-1800 cc aralığı

2019 MTV’si: 2647 lira

2020 MTV’si: 2946.64 lira





1-3 yaş araçlarda 1801-2000 cc aralığı

2019 MTV’si: 4170 lira

2020 MTV’si: 4670.4 lira





4-6 yaş araçlarda 0-1300 cc aralığı

2019 MTV’si: 600 lira

2020 MTV’si: 672 lira





4-6 yaş araçlarda 1301-1600 cc aralığı

2019 MTV’si: 1124 lira

2020 MTV’si: 1258.88 lira





4-6 yaş araçlarda 1601-1800 cc aralığı

2019 MTV’si: 2068 lira

2020 MTV’si: 2316.16 lira





4-6 yaş araçlarda 1801-2000 cc aralığı

2019 MTV’si: 3211 lira

2020 MTV’si: 3596.32 lira





7-11 yaş araçlarda 0-1300 cc aralığı

2019 MTV’si: 336 lira

2020 MTV’si: 376.32 lira





7-11 yaş araçlarda 1301-1600 cc aralığı

2019 MTV’si: 652 lira

2020 MTV’si: 730.24 lira





7-11 yaş araçlarda 1601-1800 cc aralığı

2019 MTV’si: 1218 lira

2020 MTV’si: 1364.16 lira





7-11 yaş araçlarda 1801-2000 cc aralığı

2019 MTV’si: 1888 lira

2020 MTV’si: 2114.56 lira





(01/01/2018 SONRASI TESCİL)

1-3 yaş araçlarda 0-1300 cc aralığı

Matrahı 46 bin 300 liraya kadar

2019 MTV’si: 861 lira

2020 MTV’si: 964.32 lira





1-3 yaş araçlarda

0-1300 cc aralığı

Matrahı 46 bin 300 – 81 bin 100 lira arası

2019 MTV’si: 946 lira

2020 MTV’si: 1059.52 lira





1-3 yaş araçlarda 0-1300 cc aralığı

Matrahı 81 bin 100 lira ve üstü

2019 MTV’si: 1033 lira

2020 MTV’si: 1156.96 lira





1-3 yaş araçlarda

1301-1600 cc aralığı

Matrahı 46 bin 300 liraya kadar

2019 MTV’si: 1499 lira

2020 MTV’si: 1678.88 lira





1-3 yaş araçlarda

1301-1600 cc aralığı

Matrahı 46 bin 300 – 81 bin 100 lira arası

2019 MTV’si: 1649 lira

2020 MTV’si: 1846.88 lira