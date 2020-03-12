Çin'de otomobil satışlarında 'acı fren'

Çin'de koronavirüs salgınının ekonomide yarattığı tahribat kendini göstermeye devam ediyor.

Son olarak Çin Otomobil Üreticileri Birliği'nin verilerine göre şubat ayında otomobil satışları yüzde 79 gerileyerek en büyük aylık düşüşü gerçekleştirdi. Koronavirüs salgınının insanların evlerine kapanmalarına yol açması Ocak-Şubat döneminde ise Çin'de araç satışlarının yüzde 42 azalmasına yol açtı.

Dünyanın en büyük otomobil piyasasını oluşturan Çin'de satışlar bir yıl önce aynı aya kıyasla 310 bine düştü. Böylece düşüş 20. ayda da devam etti. Birliğin yetkililerinden olan Chen Shihua "otomobil satışları 2005'ten beri görülmeyen seviyelere döndü" diye konuştu.

Donfgeng Motor Group ve ortakları Honda Motor, Renault, Peugeot gibi otomobil üreticileri virüs nedeniyle fabrikalarının üretime yeniden başlamasını ertelemişti. Tesla da Şanghay'daki üretim planlarını ertelemişti.