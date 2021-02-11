Salgına rağmen 2020'de 4,2 milyar TL kar etti

Ford Otosan'ın salgın yılı olan 2020 yılında kaydettiği satış rakamları analist beklentilerini aşarken, güçlü dördüncü çeyrek performansı da finansal sonuçlara pozitif yansıdı.

Ford Otosan 4. çeyrekte yıllık bazda yaklaşık 3 kat büyümeyle 1,9 milyar TL net kâr açıkladı. Son çeyrek sonuçlarıyla birlikte şirket yılı 4,2 milyar TL net kârla tamamladı. Böylelikle şirketin 2020 kârı yıllık yüzde 114 artış gösterdi.

Yılın son çeyreğinde satışlar yıllık yüzde 82 artışla 21 milyar TL olarak gerçekleşti. Analistlerin değerlendirmelerine göre yüksek büyümenin arkasında yatan nedenler yurt içi piyasanın güçlü seyri, ihracat hacimlerindeki toparlanma ve TL’deki değer kaybı oldu.

Ford Otosan son çeyrekte yıllık 3,3 puan artışla yüzde 13,3 brüt kar marjı kaydetti. 4. çeyrekte FVAÖK 2,3 milyar TL olarak kaydedildi. Analistlerin beklentisi yaklaşık 1,9 milyar TL'lik FVAÖK kaydedilmesi yönündeydi. Bu dönemde FVAÖK marjı da yıllık 2,4 puan artarak yüzde 11,1 olarak gerçekleşti.

Son çeyrekte ticari araç satışları %72 arttı

Rakamlara göre yurt içi satış hacmi yaklaşık 40 bin adet olurken, değer bazlı son çeyrekte yurt içi satışlar 6,9 milyar TL ile geçen yıla göre 2,5 kat artış gösterdi. 4. çeyrekte yurtiçi pazarda Courier ve Transit satışları etkili oldu. İhracat gelirleri toplam satışların 69'unu oluştururken, adet bazında bu rakam yüzde 72 olarak gerçekleşti. Türkiye'de toplam ticari araç satışları son çeyrekte yüzde 51 büyürken Ford Otosan’ın ticari araç satışları ise bu çeyrekte yıllık yüzde 72 arttı.

İhracat hacimleri 96,5 bin adet olurken yıllık bazda yüzde 12 arttı. Euronun TL karşısında ortalamada değer kazanmasıyla birlikte ihracat satışları yıllık bazda yüzde 61 büyüyerek 14,5 milyar TL oldu.