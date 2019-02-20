Honda'dan kritik karar

Honda, 2021 yılında mevcut Civic sedan modelinin Türkiye'deki üretimini durdurmayı ama Türkiye'deki faaliyetlerini sürdürmeyi planladığını açıkladı.

20 ŞUBAT, 20190
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Honda'dan kritik karar

Japon otomotiv firması Honda, küresel üretim ağını yeniden yapılandıracağını açıkladı. Şirketten yapılan açıklamada, "Bu yeniden yapılandırma, küresel otomotiv endüstrisindeki köklü değişikliklerin bir yansıması olarak Honda’nın elektrikli otomobillere verdiği önemi artırmasının sonucunda ortaya çıkmıştır" denildi. 

 HUM (Honda UK Manufacturing Ltd.), mevcut model üretim ömrünün sonu olan 2021'de İngiltere'deki Swindon araç üretim tesisini kapatma önerisini çalışanlarına da iletti. Tesis şu anda yılda 150 bin otomobil üretmekte ve yaklaşık 3 bin 500 kişiyi istihdam ediyor. 

Söz konusu küresel yapılanma Honda’nın Türkiye'deki otomobil operasyonlarını da kapsıyor. Honda Türkiye A.Ş. şu anda yılda 38 bin adet otomobil üretiyor. Şirket, 2021 yılında mevcut Civic sedan modelinin üretimini durdurmayı bunun yanı sıra Türkiye'deki faaliyetlerini sürdürmeyi planlıyor. 

Honda Motor Avrupa Başkanı Katsushi Inoue, üretim ağına ilişkin aldıklaraı kararlar konusunda şu açıklamayı yaptı: “Sektörümüzü etkileyen köklü değişikliklerin sonucunda, elektrifikasyon stratejimizi hızlandırmamız ve küresel operasyonlarımızı buna göre yapılandırmamız hayati önem taşıyor. Bunun sonucu olarak, üretim ağımızı geleceğe nasıl hazırlayacağımıza dair çalışanlarımızla masaya oturmak üzere zor bir karar aldık. Bu hiç de kolay olmadı. Bugünkü duyurunun çalışma arkadaşlarımızda yaratacağı tedirginlikten dolayı derin üzüntü duyuyoruz.” 


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