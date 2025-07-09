JAC E30X Türkiye'de görücüye çıktı

Bugün yapılan lansmanda sürpriz bir model, tam elektrikli JAC E30X görücüye çıktı.

9.07.2025 15:25:410
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JAC E30X Türkiye'de görücüye çıktı

Türkiye pazarına 2023 sonunda SWM Motors markasıyla giriş yapan ATMO Group, yakın zaman önce Türkiye’deki üretim faaliyetleri için Urzema Holding ile URZAT isminde ortak girişim kurmuştu. Bu doğrultuda Türkiye’ye özel olarak geliştirilen SWM G01 PRO modelinin üretimi Eylül ayında Eskişehir’de başlayacak. Bugün yapılan lansmanda ise sürpriz bir başka model, tam elektrikli JAC E30X görücüye çıktı.

JAC E30X, CNCAP’ten 5 yıldız almış şehir içi kullanım için kompakt boyutları ve 100km’de 10kWh’lik tüketimi ile oldukça ekonomik tam elektrikli bir B hatchback modeli olarak karşımıza çıkıyor. 0-100km/s hızlanması 7.8sn ve maksimum hızı ise 150 km's olarak açıklanıyor. %30’dan %80’e yarım saat içinde dolacak 51.5 kWh LFP bataryası ile WLTP karma 374km, şehir içi ise 400 km’lik bir menzile sahip. 100kW’lık motor araca 134hp güç sağlıyor. Modern ve sevimli tasarımı ile dikkat çeken E30X 1.45 m2’lik bir cam tavana da sahip. 15.6” lik dev multimedya ekranı Apple Carplay ve Android Auto ile de uyumlu.

E30X’deki 360 derece çevre görüş kamerası, kör nokta uyarı sistemi, şerit terk uyarı sistemi ve şerit takip asistanı, ön çarpışma ve arka çapraz trafik uyarısı, otomatik acil frenleme, akıllı hız sabitleme asistanı ve arkadan gelen araçlara karşı kapı açılma uyarı sistemi ile de güvenlik elden bırakılmamış. Henüz fiyat açıklanmamış olsa da 2025’in sonlarına doğru çıkış yaptığında sınıfındaki rakiplerinden daha uygun olacağı da duyuruldu.

JAC E30X’i takiben önümüzdeki yıllarda bir de oldukça güçlü yine tam elektrikli bir ticari kamyonetin geleceği de yine duyurular arasındaydı. Yeni JAC E30X’i merak edenler, lansman sonrası ilk elden hazırladığımız ön inceleme videosunda tasarım detaylarını görebilirsiniz.

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