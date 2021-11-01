OİB 10. Otomotivin Geleceğin Tasarım Yarışması sonuçlandı

Türkiye otomotiv sektörünün ihracattaki tek koordinatör birliği olan Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) tarafından sektörde katma değerli ürün ve teknolojileri geliştirmek amacıyla düzenlenen 10. Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışması sonuçlandı. Ticaret Bakanlığı desteği ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) koordinatörlüğünde gerçekleşen ve bu yıl “Hareketlilik Ekosisteminde Çözümler” teması ile düzenlenen yarışmada, 383 proje arasından birinciliğe Steer-By-Wire projesiyle Technische Hochschule Ingolstadt’ta eğitim gören Can Acar layık görüldü. Toplam 140 bin TL’lik büyük ödülün sahibi olan Steer-By-Wire projesi, Türkiye’de ilk kez otonom sürüşü gerçek kılarak sürücüyü yolcuya dönüştürecek olan sürüş sistemini geliştirdi.

Can Acar, geçen yılki yarışmada Otomotiv Sistemleri için Teşhis ve Güç Yöneticisi projesi ile beşinci olmuş ve 30 bin TL kazanmıştı. Yarışmada ikinciliği HydroBorPEM Fuel Cell Technologies projesi ile alan Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesinden Erhan Demircioğlu, 120 bin TL’lik ödülün de sahibi oldu. Üçüncü seçilen Advoard Robotics projesinin sahibi ODTÜ’den Pınar Oğuz Ekim de 100 bin TL’lik ödül aldı.

Dünyadaki 193 ülkenin tamamına ihracat yapmayı başaran otomotiv endüstrisinin en büyük Ar-Ge ve inovasyon etkinliği olan yarışmaya OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik ile OİB Yönetim Kurulu Üyesi ve OGTY Yürütme Kurulu Başkanı Ömer Burhanoğlu ev sahipliği yaptı. Yarışmanın açılışında T.C. Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay ve TİM Başkanı İsmail Gülle de konuşma yaptı. Teknoloji ve Trend Avcısı Serdar Kuzuloğlu’nun moderatörlüğünü yaptığı, sektör profesyonellerinden akademisyenlere, girişimcilerden öğrencilere kadar çok sayıda kişinin izlediği yarışmada, dereceye giren başarılı proje sahiplerine toplam 500 bin TL ödül verildi. Yarışmada dereceye girenler ayrıca İTÜ Çekirdek Kuluçka Merkezi olanaklarından yararlanarak girişimlerini geliştirme, İTÜ Big Bang sahnesinde yarışma ve otomotiv sanayinin deneyiminden ve geniş ağından faydalanma gibi ayrıcalıklar elde etti.

Çelik: “İlk beş projeye Patent tescil hakkı vereceğiz”

Kapanışta konuşan OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, “OİB olarak, Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışmasının bu yıl 10. sunu gerçekleştirmekten dolayı çok mutluyuz. Dereceye giren projeleri ve tüm ekibi kutluyor ve başarılarının devamını diliyorum. Ayrıca dereceye giren girmeyen toplam 383 proje sahibinin her birine ayrı ayrı teşekkür ederim. Bizim için hepsi birbirinden değerli. TİM Başkanı İsmail Gülle’ye de şahsım ve yönetim kurulum adına teşekkürlerimi sunuyorum. Geçen yıl 250 bin TL olan toplam ödül tutarımızı, bu yıl 500 bin TL’ye çıkardık. Kazanan proje sahibi ve ekibi için şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. Big Bang yolculuklarında OİB olarak kazanan proje sahibine 600 bin TL ödül vereceğiz. Ayrıca, kazanan tüm projelere İTÜ ARI Teknokent ile işbirliğimiz kapsamında, kuluçka hakkı vereceğiz. Aynı zamanda dereceye giren ilk 5 projemiz için Fikri ve Mülkiyet Hakları partnerimiz Adres Patent”ten Patent tescili hakkı vereceğiz. Ve Automechanika partnerliğinde Almanya’da gerçekleştirilecek Automechanika Frankfurt 2022 fuarına ilk 3 yarışmacımızın seyahat ve konaklama masraflarıyla birlikte katılım imkanı sağlayacağız. Ayrıca 18-21 Kasım 2021 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirilecek Automechanika Istanbul Plus fuarında ilk 5 finalistimizin, fuar sırasında fiziksel ödül töreni organizasyonuna katılımı ve fuarın e-mobility-startup bölümüne katılarak markalarını ve projelerini tanıtma fırsatı sağlanacak” dedi.

“Yakın gelecekte sektörün ürünleri değişecek”

Baran Çelik konuşmasında 15 yıldır sektörel bazda ihracat şampiyonluğuyla ülke ihracatının lokomotif sektörü olan otomotivin, ülke ihracatının yaklaşık altıda birini tek başına gerçekleştirdiğini, 2018 yılında 31,6 milyar dolarla Cumhuriyet tarihinin ihracat rekorunu kırdığını ve geçen yıl Covid-19 pandemisinin yıkıcı etkisine rağmen 25,5 milyar dolar ihracata ulaşmayı başardığını vurguladı. Üretimde çalışan işçilerden, mühendislere ve diğer kadrolara kadar hemen her alanda kaliteli işgücüne sahip endüstrinin, ana, tedarik ve üretim harici çalışanları ile yarım milyonu geçen istihdama imza attığını belirten Çelik “Kısaca endüstrimiz, net ihracat gelirinden istihdama kadar ülke ekonomisine en güçlü katkıyı yapan sektörlerden birisi. Türk otomotiv endüstrisi yalnızca ulusal değil, küresel çapta da önemli bir yere sahip. Avrupa’nın en önemli üretim merkezlerinden birisi konumunda yer alıyor ve dünyanın 14. Avrupa’nın ise 4. büyük motorlu araç üreticisi konumunda bulunuyor” dedi.

Baran Çelik, dijitalleşme ve sürdürülebilir kalkınma kavramlarının damga vurduğu günümüzde mobilite büyük bir dönüşüm içinde olduğunu vurgulayarak “Bu güncel dönüşüm, mekanik sistemler yerine elektronik sistemlerde yaşanan gelişmelerde karşılık buluyor. İçten yanmalı motorlarla çalışan mekanik araçlar yerini elektrikli, birbiri ile bağlantılı, otonom; yani yapay zekâ tarafından idare edilen yazılım ağırlıklı araçlara bırakmakta. Yakın gelecekte, sektörümüzün kapsamının, kullandığı girdilerin ve ortaya çıkardığı ürünlerin değiştiğini göreceğiz. Diğer yandan küresel iklim değişikliğinin artan etkileri de krizleri derinleştiriyor. Örneğin yarı iletken çip krizi hala devam ediyor ve gerek firmalar gerekse devletler büyük yatırım destekleri ortaya koyuyorlar. Uzmanlar, dünyanın en büyük çip üreticisi olan Tayvan merkezli firmanın üretiminin, ülkede yaşanan kuraklık nedeniyle sekteye uğrayacağını tahmin ediyorlar. Çünkü yalnızca bu firma çip üretimi için günde 156 bin ton su harcıyor. İşte bu gibi yeni krizler, yenilikçi çözüm ihtiyaçlarını doğuruyor. Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışmasının bu yılki teması olan “Mobilite Çözümleri” de yenilikçi çözümlerin Türkiye’den çıkmasına katkı sağlamayı amaçlıyor” dedi.

Genç nüfus dönüşümde öncü olacak

Dünyada yaşanan büyük dönüşüme cevap vermenin ve bu doğrultuda adımlar atmanın endüstrinin geleceği açısından hayati önem taşıdığına dikkat çeken Baran Çelik, şunları söyledi: “Çünkü bu dönüşüm ülkemiz için birçok fırsat barındırıyor. Dünyanın en büyük ekonomilerinden birisi olan ülkemizin bu dönüşümün önemli bir parçası olacağını düşünüyoruz. Bu noktada OİB olarak hedefimiz; Türkiye'nin dünya çapındaki güçlü üretim merkezi konumuna, tasarım ve Ar-Ge alanındaki yeteneklerini de eklemek. Bu dönüşüm sürecinde genç nüfusumuzun öncü olacak yetkinlikte olduğunun farkındayız. Ülkemizin gençlerinin çözüm üretme ve tasarlama yeteneklerini destekleyerek bu yolda önlerini açmak istiyoruz. Bu amaçla yeni yatırımlara ve genç girişimcilere önemli destekler veriyoruz. Bugüne kadar sonuçlarıyla yüzümüzü güldüren Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışması da geleceğe yönelik hedeflerimizi gerçekleştirmede önemli bir rol üstlenerek devam ediyor” dedi.

Burhanoğlu: “Desteklediğimiz projeler 104 milyon TL yatırım aldı”

OİB Yönetim Kurulu Üyesi ve OGTY Yürütme Kurulu Başkanı Ömer Burhanoğlu da şöyle konuştu: “Bugüne kadar 12 binden fazla kişinin katılımıyla gerçekleşen yarışmalarda 4 binden fazla başvuru değerlendirildi ve 107 proje ödül almaya hak kazandı. 1 milyon 700 bin TL nakdi ödül hak eden projelere dağıtıldı. Bu yıl da mobilite ekosisteminin önemli kişilerinin bulunduğu bir jüri tarafından değerlendirilen projelerden uygun görülenlere, ilk turda 500 bin TLlik bir ödül ve hepsinin Patent Tescilini yaptıracağız. Ancak yarışmayı yalnızca nakdi ödül dağıtmak için yapmıyoruz. En önemlisi, biz bu projelerin sahiplerinin otomotiv sektörünün gelecekteki mühendisleri, yöneticileri, ihracatçıları olduğunu biliyoruz. Bu nedenle yarışma bittikten sonra da projelerinin hayata geçebilmesi için desteklerimizi sürdürmeye devam ediyoruz. Projemizi gerçekleştirme ve sonrasındaki takip işlemlerini 2015 yılından bugüne olmak üzere 7 yıldan beri İTÜ Çekirdek işbirliğiyle sürdürüyoruz. Kazanan arkadaşlar İTÜ Çekirdekte kuluçka programına alınıyor ve eğitime devam ediyor, mentorluk alıyorlar. Süreç boyunca Türkiye’nin en büyük girişimcilik etkinliklerinden biri olan Big Bang Startup Challange’a hazırlanıyorlar. Big Bang Startup Challange’da 2021 ‘de OİB olarak bu yarışma ödülü dışında 600 bin liralık bir ödülümüz daha var. Kendini geliştirmek isteyen yarışmalarımızda dereceye giren finalistlere yurt dışı eğitim olanakları da sunduk. Bugüne kadar dereceye giren finalistler arasından Ticaret Bakanlığı tarafından 11 öğrenci İtalya, Avustralya ve ABD gibi ülkelerde eğitim gördüler. Bunun yanı sıra projelerin yatırım alması için, firmalara kendilerini tanıttıkları ziyaretler düzenliyoruz. Taysad Organize Bölgede Girişim Evi açtık. Girişimcileri yatırımcılarla buluşturduğumuz bu ziyaretlerde projelerin hayata geçebilmesi için çok önemli destekler alıyoruz. Bu faaliyetler sonucunda

desteklediğimiz projeler 104 milyon TL yatırım aldı, 104 milyon TL ciroya ve 590 kişilik bir istihdama ulaştılar. 350 milyon tl de değerleme rakamına ulaşmışlar. Ayrı bir gurur da bizim destek verdiğimiz girişimcilerin yüzde 65 faaliyetlerine devam ediyor, yüzde 48’i de şirketleşmiş durumda. Gerçekten gururla söyleyebiliriz ki otomotivin geleceği tasarım yarışması artık bu eko sistemin önemli bir yapı taşı oldu.”

Birinci olan Steer-By-Wire projesi, 5.seviye otonom sürüşü gerçek kılıyor

Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışmasında birinci seçilen Steer-By-Wire projesi ile Proje ile direksiyon ile tekerlek arasındaki tüm gereksiz mekanik bağlantılar kaldırılıyor, sensörlerin yanı sıra direksiyona ve direksiyon dişlisine motorlar ekleniyor ve böylece arabalar, uçaklarda olduğu gibi yalnızca dijital bilgi ile sürülüyor. Mükemmelleşmiş yeni bir sürüş deneyiminin kapısını aralayan proje ile direksiyon, araç içerisinde herhangi bir yerde ve herhangi bir şekilde olabiliyor. Araç içerisinde yerden kazanç sağlandığı için, sürücü herhangi bir anda yolcuya dönüşebilir. Koltuğun 360 derece döndüğü Steer-by-Wire ile 5. seviye otonom sürüş gerçek kılınıyor. Can Acar “Üç farklı kontrol sistemi döngüsü ile gerçek sürüş deneyimini mükemmelleştiriyoruz. Bu kontrol sistemlerinden birincisi direksiyonda sürüş hassasiyeti yaratmak için, ikincisi tekerlekleri sürecek motor için, üçüncüsü ise direksiyon açısı ile tekerlek açısı arasındaki oranı kontrol eder. Sürüş anında mili saniyelik bile olsa hiçbir gecikme yaşanmaz, sürücüye yoldan kaynaklı hiçbir titreşim iletilmez. Bunun yanı sıra araç ağırlığı azalır, bu da daha iyi pil ve yakıt performansı ve daha düşük emisyon demek. Steer-By-Wire, çevre koşullarına göre sürüş deneyimini sürekli mükemmelleştiren bir kontrol sistemine de sahiptir. Ağ iletişiminden aldığı yol durumu, araç hızı, hava koşulları gibi bilgileri değerlendirir ve tekerleği süren çıkış değerini sürekli optimize eder ve geleneksel otomobillerde bulunmayan hassasiyette mükemmel bir sürüş deneyimi sağlar.Bir tehlike anında Steer-By-Wire sürücüden önce milisaniyeler içerisinde gerekli manevrayı yerine getirebilir, hangi yol koşulunda olursa olsun çok daha kısa sürede ve daha kısa fren mesafesinde durabilir. Rakiplerimizden farkımız, mekanik elemanların kalktığı ve her yerde sürüş iznine sahip ilk Steer-By-Wire’lardan olacak. Tasarlanan bu sistem, otomotiv sanayinin yanında; savunma sanayide ve tarımdaki araçlara da kolaylıkla entegre edilebilir” dedi.

İkinci proje; altı kat verimli kompozit yakıt hücresi membranı üretiyor

Yarışmada ikinci olan HydroBorPEM Fuel Cell Technologies projesi hidrojen yakıt hücreli araçlar için 6 kat verimli kompozit yakıt hücresi membranı üretiyor. Her geçen gün artan çevre kirliliği ve fosil yakıtların yakın zamanda tükenme ihtimalinin yüksek olmasıyla alternatif enerjili araçlara yönelim artıyor. Günümüzde, alternatif enerjili araçlardan biri olan hidrojen yakıt hücreli araçlar verimli ve çevreye uyumlu teknolojileriyle öne çıkıyor. HydroBorPEM projesi de hidrojen yakıt hücreli araçlar için 6 kat verimli Bor ve Perlit katkılı kompozit yakıt hücresi membranı ve yakıt hücre yığınları üretmektedir.

Üçüncü proje ile depolardaki işleyiş 2-3 kat verimli hale geliyor

Üçüncü olan Advoard Robotics projesi ise daha verimli depolar için işbirlikli otonom mobil toplama robotları üretiyor. Otonom mobil robot sayesinde hatasız ve verimli toplama yapılarak depolardaki işleyişlerde 2 - 3 kat verim artırımını amaçlanıyor. E-ticaret ve lojistik depolara özgü otonom mobil toplama yapabilen robot Türkiye'de üretilmiyor. Dünyada ise sadece altı firma bu konuda çalışıyor. Türkiye’de geliştirilen bu ürün sayesinde diğer firmalardan daha ucuz, daha fazla yük taşıyabilen, herhangi bir depo yönetim uygulaması ile birleştirilmede daha esnek yapıya sahip özgün bir değer elde ediliyor.

Yarışmada dördüncülüğü Hibrid Konum Kontrol Sistemleri ile Bursa Uludağ Üniversitesinden Çağatay Karademir alırken, 80 bin TL’lik ödülün de sahibi oldu. Beşinciliğe ise Hologram Görüntüsü ve Yapay Zeka Teknolojisine Sahip Akıllı Araç Asistanı projesi ile Yıldız Teknik Üniversitesinden Serdar Sultanoğlu seçildi ve 60 bin TL ödül kazandı.