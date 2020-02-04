Otomobil satışları Ocak'ta iki kat arttı

Otomotiv Distribütörleri Derneği’nin (ODD) raporuna göre, Ocak ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %100,53 arttı.

Otomotiv Distribütörleri Derneği’nin (ODD) raporuna göre, 2020 yılı Ocak ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı yüzde 90 artarak 27.273 adet oldu. 14.373 adet olan 2019 yılı Ocak ayı otomobil ve hafif ticari araç pazar toplamına göre satışlar %89,75 oranında arttı.

OTOMOBİL SATIŞLARI YÜZDE 100 ARTTI

Ocak ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %100,53 arttı ve 22.016 adet oldu. Geçen sene 10.979 adet satış gerçekleşmişti.

2020 yılı Ocak ayında hafif ticari araç pazarı 2019 yılının Ocak ayına göre %54,89 arttı ve 5.257 adet olarak gerçekleşti. Geçen sene 3.394 adet satış yaşanmıştı.

1600cc altındaki otomobil satışlarında %100,3 oranında artış , 1600-2000cc aralığında motor hacmine sahip otomobil satışlarında %30,3 ve 2000cc üstü otomobillerde %60,0 azalış izlendi. 14 adet elektrikli ve 797 adet hibrit otomobil satışı gerçekleşti.

Otomobil pazarında ortalama emisyon değerlerine göre en yüksek paya %42,81 oranıyla 100-120 gr/km arasındaki otomobiller 9.426 adet ile sahip oldu.

DİZEL OTOMOBİL SATIŞI GERİLEDİ

Dizel otomobil satışlarının payı %41,77’ye geriledi, otomatik şanzımanlı otomobillerin payı %69,07’ye yükseldi.

Otomobil pazarı segmentinin %84,9’unu vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerinde yer alan araçlar oluşturdu. Segmentlere göre değerlendirildiğinde, en yüksek satış adedine %66,1 pay alan C (14.547 adet) segmenti ulaştı. Kasa tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi yine Sedan otomobiller (%48,2 pay, 10.612 adet) oldu.