Otomobil ve hafif ticari araç pazarı Nisan'da yüzde 56 gerilerken; daralma Ocak-Nisan döneminde yüzde 48 olarak gerçekleşti.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, Nisan ayında otomobil ve hafif ticari araç pazarı yüzde 56.46 düşüşle 30 bin 971 adet oldu.

Otomobil satışları yüzde 55.7 azalarak 24 bin 416 adet, hafif ticari araç satışları da yüzde 59.08 gerileyerek 6 bin 555 adet olarak gerçekleşti.

ODD verilerine göre, otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Nisan ayı ortalama satışlarına göre ise yüzde 55.67 azalış gösterdi.

Ocak-Nisan döneminde ise otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı yüzde 47.97 azalarak 119 bin 440 adet olarak gerçekleşti.

Buna göre ilk dört ayda otomobil satışları yüzde 47.45 azalarak 93 bin 228; hafif ticari araç pazarı da yüzde 49.73 düşüşle 26 bin 212 adet oldu.