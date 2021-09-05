Otomotivde ağustos rekoru

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre, otomotiv endüstrisinin ağustos ayı ihracatı 2,4 milyar dolara çıktı. Otomotivciler böylece tüm zamanların en yüksek ağustos ayı ihracatını gerçekleştirmiş oldu. Ancak bu rekorda çip krizi nedeniyle bakım-onarım faaliyetlerini bu yıl erkene çeken fabrikaların, ağustos ayında üretim yapması etkili oldu.

8 aylık ihracat yüzde 29 arttı

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre, otomotivin toplam ihracattan aldığı pay ise yüzde 12,8’e yükseldi. Yılın ilk sekiz ayında ihracatını yüzde 29 artıran sektör, 18,8 milyar dolar ihracat gerçekleştirmiş oldu.



Ağustos ayında en fazla ihracat yüzde 23 artış ve 311,2 milyon dolarla Almanya olurken, onu geçen yıl aralık ayında imzalanan STA sonrasında tüm sektörlerin hedef pazarı haline gelen Birleşik Krallık takip etti. Yüzde 211 artışla 297,4 milyon dolar ihracat gerçekleştirilen Birleşik Krallık’ı yüzde 76 artışla 260 milyon dolar ihracatla gerçekleştirilen Fransa, yüzde 174 artışla 185,6 milyon dolar ihracat gerçekleştirilen Slovenya ve yüzde 53 artışla 179 milyon dolar ihracat gerçekleştirilen İtalya takip etti.

Binek otomobil ihrcatında yüzde 61 artış

Ağustos ayında tedarik endüstrisi ihracatı yüzde 31 artarak 956 milyon dolar olurken, binek otomobil ihracatı ise yüzde 61 artarak 653 milyon dolar, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatı yüzde 149 artarak 592 milyon dolar, otobüs-minibüs-midibüs ihracatı da yüzde 47 artarak 117,5 milyon dolar oldu.



