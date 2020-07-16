Otomotivde dev birleşmede yeni isim belli oldu

Fiat Chrysler Automobiles ve Peugeot SA, 18 Aralık 2019'da açıklanan Birleşme Anlaşması’nda belirlendiği şekilde 50:50 birleşmenin tamamlanmasına doğru ilerlerken, önemli bir adım daha atıldı ve yeni grubun kurumsal ismi duyuruldu. Yeni isim Stellantis oldu.

FCA ve Groupe PSA birleşmesinden doğan yeni grubun adı, “yıldızlarla aydınlanmak” anlamına gelen Latince “stello” fiiline dayanıyor.

Yeni ismin belirleme süreci, Birleşme Anlaşması ilan edildikten hemen sonra her iki şirketin üst yönetiminin dahil edilmesiyle başladı. İsim sadece grup düzeyinde bir kurumsal marka olarak kullanılacak. Sürecin bir sonraki adımı, isimle birlikte kurumsal marka kimliği oluşturacak olan bir logonun yaratılması olacak.

Grubunun kurucu markalarının isimleri ve logoları değişmeden kalacak. Daha önce belirtildiği gibi, birleşme sürecinin tamamlanmasının, her iki şirketin hissedarlarının kendi Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında onay vermesi, antitröst ve diğer yasal gereklerin karşılanması da dahil olmak üzere geleneksel kapanış koşullarına bağlı olarak 2021’in ilk çeyreğinde gerçekleşmesi bekleniyor.