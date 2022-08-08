İkinci el araba alım satımı yapan 4 siteye soruşturma

Rekabet Kurulunca, Arabam.com, Vava Cars Turkey, Araba Sepeti ve Letgo hakkında soruşturma açılması kararlaştırıldı.

8.08.2022 11:12:000
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İkinci el araba alım satımı yapan 4 siteye soruşturma

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, çevrim içi platformlar üzerinden ikinci el binek araç alım, satımında faaliyet gösteren söz konusu şirketlerin çeşitli uygulamalar ile Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un "Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar" başlıklı maddesini ihlal ettikleri iddiası üzerine yürütülen önaraştırma Rekabet Kurulunca karara bağlandı.

Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri toplantıda müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak Arabam Com, Vava Cars Turkey, Araba Sepeti ve Letgo Mobil hakkında soruşturma açtı.

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