Elon Musk Twitter’ın logosunu değiştirdi

Twitter'ın CEO'su Elon Musk, sosyal medya platformunun klasik "kuş" logosunu "X" harfi ile değiştirdi.

24.07.2023 14:48:000
Paylaş Tweet Paylaş
Elon Musk Twitter’ın logosunu değiştirdi


abının açıklamasına “X.com” yazan Musk, "X.com" adresinin artık "twitter.com"a yönlendirdiğini açıkladı.

Twitter’ın platformdaki resmi hesabının profil fotoğrafının "X" harfi ile değiştirildiği görülürken, Elon Musk'ın hesabındaki kuş logosunun yerini de bu X harfinin aldığı görüldü.

Ayrıca "X.com" adresinde kuş logosunun yerine de X logosu çıkıyor.

Musk, 23 Temmuz'da yaptığı paylaşımda "Bu gece iyi bir X logosu paylaşılırsa, yarın tüm dünyada yayına geçeriz. Bu X gibi." ifadelerini kullanmıştı.

SpaceX ve Tesla'nın da sahibi olan Musk, Twitter'ı ekim ayında satın almış ve o tarihten itibaren radikal değişikliklere gitmişti.

Elon Musk, bu yılın başında, Twitter'ın logosunu kısa bir süreliğine, kripto para birimi Dogecoin'in köpek logosuyla değiştirmişti.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Küresel piyasalar merkez bankalarına odaklandı

Küresel piyasalar merkez bankalarına odaklandı

10 yıl sonra Mısır'a 'büyükelçi' atandı...

10 yıl sonra Mısır'a 'büyükelçi' atandı...

Yatırım araçlarının bu haftalık performansı nasıl oldu?

Yatırım araçlarının bu haftalık performansı nasıl oldu?

Erdoğan'dan 'emekli zammı' ve 'kira artışı' açıklamaları

Erdoğan'dan 'emekli zammı' ve 'kira artışı' açıklamaları

Rusya'da Ukrayna savaşı sonrası ilk faiz artışı

Rusya'da Ukrayna savaşı sonrası ilk faiz artışı

Rönesans Holding ve TotalEnergies işbirliği

Rönesans Holding ve TotalEnergies işbirliği

Yorum Yaz