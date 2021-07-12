İngiliz iş insanı uzaya seyahat edip geri döndü

İngiliz iş adamı Sir Richard BrAnson, şirketi Virgin Galactic'in geliştirdiği uzay aracı ile uzayın başladığı nokta olarak kabul edilen yerden 100 kilometre yüksekliğe seyahat etti.

12.07.2021 01:20:000
Paylaş Tweet Paylaş
İngiliz iş insanı uzaya seyahat edip geri döndü

SpaceX'in sahibi Elon Musk ve Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'tan sonra Richard Branson uzay yolculuğu girişimi başlatan üçüncü kişi oldu.

Branson'un şirketi Virgin Galactic'in geliştirdiği, Branson dahil 6 kişiyi taşıyan Unity-2 uzay aracı, sabah saatlerinde ABD'nin New Mexico eyaletinden fırlatıldı.




Virgin Galactic'ten yapılan açıklamada, yaklaşık 100 kilometre irtifaya ulaşan aracın uzayın başladığı noktaya ulaştığı duyuruldu.

Yolculuğun 90 dakika sürdüğü belirtilen açıklamada, Uzay Uçağı Unity-2'nin Branson ve beraberindekilerle sorunsuz şekilde yerel saatle 12.00'de New Mexico'da yeryüzüne indiği duyuruldu.

Paylaş:
Paylaş Tweet Paylaş

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Türkiye'nin nüfus haritası: Nüfusun en az olduğu iller

Türkiye'nin nüfus haritası: Nüfusun en az olduğu iller

Küresel piyasalarda belirsizlik, ABD borsalarında rekor var: Yeni haftanın gündemi

Küresel piyasalarda belirsizlik, ABD borsalarında rekor var: Yeni haftanın gündemi

Atama kararları Resmi Gazete'de

Atama kararları Resmi Gazete'de

Fed: Yakın vadede enflasyon görünümüne ilişkin yukarı yönlü riskler arttı

Fed: Yakın vadede enflasyon görünümüne ilişkin yukarı yönlü riskler arttı

Yatırım araçları bu hafta nasıl performans gösterdi?

Yatırım araçları bu hafta nasıl performans gösterdi?

"Kat mülkiyeti kanunu yeniden yazılmalı"

"Kat mülkiyeti kanunu yeniden yazılmalı"

Yorum Yaz