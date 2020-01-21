İşte 2019'un son çeyreğinde en çok satan iPhone modeli

Teknoloji devi Apple’ın 2019’un son 3 ayında en çok satan iPhone modelleri belli oldu.

9to5Mac’in Tüketici İstihbarat Araştırma Ortakları (CIRP) verilerine dayandırdığı habere göre, 2019 yılının eylül ayında raflardaki yerini alan iPhone 11 ve iPhone 11 Pro, bu dönemde satılan iPhone cihazlarının %69’luk kısmını oluşturdu. 2019’un son 3 ayında satılan her 10 iPhone’dan 4’ü ise iPhone 11 modeli oldu.

CIRP yayınladığı rapor ile ilgili Apple kanadından henüz resmi bir açıklama gelmedi. Apple, yaptığı satışların geneliyle ilgili resmi verileri 28 Ocak tarihinde paylaşacak.

HUAWEI 6.9 MİLYON 5G’Lİ TELEFON SATTI

GSMArena’da yer alan habere göre, Çin merkezli Huawei 2019’da 5G teknolojisine ev sahipliği yapan 6.9 milyon adet cihaz sattı. Güney Koreli Samsung ise geride bıraktığımız yıl bu teknolojiye sahip 6.7 mişyon telefon sattığını açıkladı.

APPLE HALA 5G’YE GEÇMEDİ

En son 2019’un eylül ayında 3 yeni iPhone modeli çıkaran Apple ise henüz 5G teknolojisine ev sahipliği yapan bir model tanıtmadı.