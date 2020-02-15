Rekabet Kurulundan Google'a rekor ceza

Rekabet Kurulu, Google hakkında yürütülen soruşturma sonucunda 98,3 milyon lira idari para cezası verilmesini kararlaştırdı.

15 ŞUBAT, 20200
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Rekabet Kurulundan Google'a rekor ceza

Rekabet Kurulu, Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti, Google International LLC, Google LLC, Google Ireland Limited ve Alphabet Inc. (Google) hakkında yürütülen soruşturma sonucunda 98,3 milyon lira idari para cezası verilmesini kararlaştırdı.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Google'ın genel arama pazarındaki hakim durumunu kötüye kullanarak çevrimiçi alışveriş hizmetleri pazarındaki rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırmak suretiyle 4054 sayılı Kanun'un 6'ncı maddesini ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı.

Söz konusu soruşturma sonucunda, Rekabet Kurulu tarafından Google'a, ilgili kanunu ihlal ettiği gerekçesiyle 98,3 milyon lira idari para cezası verilmesi kararı alındı.

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