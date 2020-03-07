Teknolojinin Kadın Liderleri yarışmasında geri sayım başladı

Microsoft Türkiye Genel Müdürü Murat Kansu, bu yıl dördüncüsü düzenlenen yarışmayla, teknolojide başarılı işler yapan, bilişim alanına gönlünü veren ve cesur girişimleri ile geleceği şekillendiren kadınların ödüllendirildiğini belirterek, 50’ye yakın başvuru yapıldığını açıkladı.

Teknolojinin Kadın Liderleri yarışmasının önemine işaret eden Kansu, "Yaşamın birçok alanında kadınlar geri planda. Teknolojide kadınların varlığı çok kısıtlı. Toplumsal baskı, ön yargılar, erkek egemen yapı gibi çeşitli zorluklar var. Kadının güçlenmesi ülke ekonomisini de güçlendiriyor. Hatta teknoloji sektöründe güçlenmesi daha büyük etki yaratıyor" dedi.

Microsoft’un global araştırmalarına göre, dünyada teknoloji sektörüne 600 bin kadın eklenirse yaklaşık 18 milyar dolar ek kazanç sağlanacağını kaydeden Kansu, "Bu potansiyeli açığa çıkarmak istiyoruz" dedi.

Kansu şöyle devam etti: "Kız öğrencilerin STEM bölümlerine daha fazla ilgi duyması için çalışıyoruz. Kodluyoruz ile ortak projemizle Anadolu’daki gençlerimize kodlama eğitimi veriyoruz. Benim de kurucularından olduğum Wtech Derneği ile kız çocuklarımızın ve genç kızlarımızın teknoloji sektörüne ilgi duymalarını ve kariyer planı yapmalarını destekliyoruz. Teknolojinin Kadın Liderleri yarışmasıyla da teknolojiye ilgi duyan tüm kadınları cesaretlendirmek istiyoruz."

"KADIN GİRİŞİMCİLİĞİNE İLHAM VERİYORUZ"

Yarışmanın ortaokul ve lise öğrencilerinden profesyonel yöneticilere kadar her yaş ve meslek grubuna açık olduğunu kaydeden Kansu, yeni projelere, kadınlara, kadın girişimciliğine ilham verdiklerini dile getirdi.

Kansu, Genç Teknoloji Yıldızı Adayı, Yeni Teknolojilerle Fark Yaratan Kadın Lider Adayı, Yılın Başarılı Kadın Girişimcisi (Start-Up) Adayı, Engelleri Aşan Kadın Adayı, Yılın Başarılı Kadın Eğitimcisi Adayı kategorilerinde verilecek ödüllerin nisan ayında düzenlenecek törenle kazananlara verileceğini duyurdu.



