Bundan çeyrek asır önce, 1994 yılında Amasya Merzifon’da kurulan Silverline, aradan geçen 25 yılda dünyanın en büyük 10 davlumbaz üreticisinden biri oldu. Yeni dönemde ürün portföyünü genişletme kararı alan şirket, ilk olarak 35 milyon TL yatırımla ankastre fırın üretimine başlıyor. Ekonominin zor bir dönemden geçtiği 2018’de yüzde 24 büyüdüklerini, 2019’da ise yüzde 30 büyüme hedefi koyduklarını dile getiren Silverline Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Laçin, “Bu yıl sonunda 1,5 milyon adet satışa ulaşmayı ve yılı 600 milyon TL ciro ile kapatmayı hedefliyoruz” diyor.

Yeni fabrikalarının da devreye alınması ile önümüzdeki yıl 100 bin, 2023’te ise 300 bin adet fırın üretim kapasitesine ulaşacaklarını vurgulayan Laçin, “Cirosunun yarısını ihracattan elde eden bir şirket olarak, davlumbazdan sonra fırın üretimine de başladık. Dünya markası olmak için önümüzdeki dönemde yurtdışında üretim yapmayı düşünüyoruz” diye konuşuyor.

70 ÜLKEYE İHRACAT

Davlumbaz üreticisi olarak Avrupa’nın ilk 5, dünyanın ilk 10 üreticisi arasına adını yazdıran Silverline, 70’in üzerinde ülkede faaliyet gösteriyor. Dünyanın 30 ülkesinde kendi markasıyla faaliyet gösteren şirket, Merzifon’da yer alan fabrikasına yaptığı ek yatırımla fırın üretimine de başladı. Şirketin hedefinde, söz konusu yeni yatırımla birlikte 2020’de 100 ülke ve 100 milyon dolar ihracat cirosuna ulaşmak var. 1800 kişilik istihdamı ile Amasya bölgesinin en büyük sanayi şirketlerinden biri olan Silverline, Merzifon’da 103 bin metrekare alanda üretim yapıyor. Aspiratör ve davlumbaz üreticisi olarak çıktığı yolda üretim hattına önce ocağı ekleyen Silverline, son olarak fırın üretimine de başlayarak ürün gamını genişletti.

Kendi markalarıyla faaliyet gösterdikleri pazarlarda, fırın üretimi ile daha rekabetçi konuma geleceklerini dile getiren Mustafa Laçin, “Bu yatırım ihracat atağımız için de çok önemli bir kaldıraç olacak. Davlumbaz ve ocak üretiminde dünya çapında yakaladığımız başarıyı fırın üretimiyle devam ettirmeyi hedefliyoruz” diyor. Hedeflerinin markalı fırın satışı gerçekleştirdikleri tüm ülkelerde ilk 3’e girmek olduğunu kaydeden Laçin, “İngiltere, Afrika, Amerika gibi yeni pazarlara da fırın ile girmek istiyoruz. Hedefimiz 30’uncu yılımızda 1 milyar TL ciroya ulaşmak. Bu uzak bir hedef değil. Bu hedefe odaklandık ve emin adımlarla ilerliyoruz” şeklinde konuşuyor.

İTALYA'YI GÖZÜNE KESTİRDİ

Almanya, Danimarka, Ürdün, Fas, Tunus, Azerbaycan ve Gürcistan pazarlarında ortalama yüzde 10 paya sahip olan Silverline, teknoloji devi Almanya davlumbaz pazarında ilk 3’te yer alıyor. İtalya’nın gerek hacim gerek tüketim açısından Almanya, Fransa, Birleşik Krallık ile birlikte Avrupa’nın önde gelen 4 pazarından biri olduğuna dikkat çeken Mustafa Laçin, “Önümüzdeki üç yıl içerisinde, Silverline markası ile İtalya’da yüzde 7 pazar payı kazanmayı hedefliyoruz” diyor.