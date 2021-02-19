8 Mart'a özel kitap: "Kadının Emeği Var"

Gedik Eğitim Vakfı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için hazırladığı kitapta bugünün ve yarının inşasına katkı sunan 50 kadının işte fotoğraflarına ve hikayelerine yer veriyor.

Gedik Eğitim Vakfı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için hazırladığı kitapta mühendisinden fabrika işçisine, profesöründen öğrencisine çalışan, emek veren, bugünün ve yarının inşasına katkı sunan 50 kadının işte fotoğraflarına ve hikayelerine yer veriyor.

Tecrübeli foto muhabiri Çağrı Kılıççı’nın objektifinden, ekonomi gazetecisi Hande Demirel’in kaleminden çıkan çalışmada, kadının emeğinin değerine; sosyal iktisadi ve toplumsal önemine işaret ediliyor.

Tüm dünyada 100 yılı aşkın süredir dünya kadınlar gününün kutlandığına işaret eden Hande Demirel, “Ancak bugün çalışma hayatında kadın ve erkek hala eşit değil” diyor ve ekliyor:

"Küresel işgücü piyasasında bugün hala çok sayıda kadın çeşitli sorunlarla karşı karşıya. Türk kadını için de durum farklı değil. Hatta maalesef OECD’nin 2019 tarihli raporuna göre Türkiye, yüzde 34,4 olan kadınların işgücüne katılma oranı ile tüm OECD ülkeleri arasında sonuncu sırada yer alıyor. Bu arada OECD ortalaması da yüzde 54,6 düzeyinde.

TÜİK Kasım 2020 verilerine göre, 15- 24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı yüzde 25.4. Bu oran kadınlarda yüzde 30.6, erkeklerde yüzde 22.7.

Türkiye’de kadın ve erkekler arasında ücretler açısından da ciddi farklılıklar var. Araştırmalar erkeklerin kadınlara göre yüzde 31,4 oranında daha fazla gelir elde ettiğini gösteriyor.

Rakamları çoğaltmak mümkün. Sonuç değişmiyor. Kadın ile erkek arasındaki eşitsizlik her yerde karşımıza çıkıyor. Kadının emeğini göz ardı ettikçe daha iyi bir dünyada yaşama imkanımız olmayacak.”

"Amacımız kadın emeğine yönelik bilinç yaratmak"

Gedik Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hülya Gedik ise, bu proje ile amaçlarının, Türkiye’de çalışan kadınların sayılarının artması, aile ekonomisine katkı koymaları ve dolayısıyla ülke ekonomisine katma değer sağlamaları ve Türkiye’de kadının da emeği var diyebilecek seviyeye ulaşmada bilinç yaratmak olduğunu söylüyor.

Hülya Gedik, şunları söylüyor: “Gedik Grubu kadın çalışan sayısını her geçen yıl artırmaktadır. DNA’mızdaki sanayici ve eğitimci kimliğimiz ile çalışan kadınları destekliyor ve değer veriyoruz. Emeklerini değere çeviren kadınlarımızı daha yakından tanımak ve başarı öyküleri ile öğrencilerimize, gençlere ilham olmaları için değerli, kalıcı "KADININ EMEĞİ VAR" projesini başlattık ve 50 emekçi kadını işte fotoğraflayıp onlarla söyleşiler yaptık. Tüm hayat hikayeleri ayrı bir deneyim yolculuğudur. Bu kitap alın terini, beyin terini değere çeviren profesöründen temizlik görevlisine, işletme içindeki mavi yakalıdan laboranta kadar birçok GEDİK çalışan kadınının hikayeleridir.”