'Ajandamızda dijitalleşme ve globalleşme öncelikli'

ŞA-RA Enerji, 2024’te 9 ana fabrikada üretim kapasitesini 638 bin 500 tona çıkardı. Halka arz başvurusunda bulunduklarını aktaran ŞA-RA Enerji Yönetim Kurulu Başkanı R. Mertay Türk, “Halka arz süreciyle enerji nakil hatlarının modernizasyonu, kapasite artışı, yeni hatların yapımı ve bu doğrultuda enerji nakil hatlarının ürünlerinin üretim/ tedariği ve yenilikçi teknolojilere yatırım yapmayı planlıyoruz” diyor.

Enerji projelerinde lider şirketlerinden ŞA-RA Enerji, 40.yılını kutlayacağı 2025 yılına halka arz başvurusuyla girdi.. Şirket, halka arz süreciyle enerji nakil hatlarının modernizasyonu, kapasite artışı, yeni hatların yapımı ve bu doğrultuda enerji nakil hatlarının ürünlerinin üretim/ tedariği ve yenilikçi teknolojilere yatırım yapmayı planlıyor. ŞA-RA Enerji Yönetim Kurulu Başkanı R. Mertay Türk, bu yıl ajandasında ayrıca dijitalleşme, sürdürülebilirlik ve globalleşmenin öncelikli konular olduğunu aktarıyor. Türk, 2025 yılı planlarını “ERP sistemimizi tüm iş birimlerine yayarak üretim süreçlerini daha verimli hale getirmeyi hedefliyoruz. Güneş enerjisi yatırımlarını tamamlayarak karbon ayak izimizi azaltmayı ve global pazarlarda daha fazla yer almayı planlıyoruz. Ayrıca, AR-GE ve inovasyon çalışmalarımıza hız vererek çevre dostu ürünler ve yenilikçi çözümler geliştirmeye devam edeceğiz” sözleriyle aktarıyor.

ŞA-RA Enerji Yönetim Kurulu Başkanı R. Mertay Türk, mevcut çalışmalarını ve gelecek planlarına ilişkin sorularımızı şöyle yanıtladı;

* Şirket olarak 2024 yılını nasıl geçirdiniz?

2024 yılı, ŞA-RA Enerji için büyüme ve dönüşüm yolculuğumuzda önemli bir kilometre taşı oldu. Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşlarından biri olarak, enerji sektöründeki liderliğimizi hem ulusal hem uluslararası alanda pekiştirdik. 9 ana fabrikamızda üretim kapasitemizi 638 bin 500 tona çıkararak enerji iletim hatları direkleri, silikon izolatör, cıvata/somun, enerji nakil hatları bağlantı elemanları ve çelik konstrüksiyon üretiminde güçlü bir büyüme yakaladık. Bu büyüme, yalnızca üretim gücümüzü değil, aynı zamanda pazar payımızı da artırdı. 2024 yılındaki en önemli adımlarımızdan biri, 40. yıl dönümümüzü kutlamaya hazırlandığımız bu özel dönemde, Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) halka arz başvurusunda bulunmamız oldu. Bu stratejik karar, sürdürülebilir büyüme hedeflerimiz doğrultusunda attığımız önemli bir adım. Halka arz süreciyle birlikte enerji nakil hatlarının modernizasyonu, kapasite artışı, yeni hatların yapımı ve bu doğrultuda enerji nakil hatlarının ürünlerinin üretim/ tedariği ve yenilikçi teknolojilere yatırım yapmayı planlıyoruz. Ayrıca, yenilenebilir enerji projeleri ve karbon ayak izi azaltma hedeflerine yönelik projeler de bu sürecin odak noktalarından biri.

Türkiye iç pazarında enerji nakil hatlarında kullanılan ürünlerimiz bazında yaklaşık yüzde 50’lik pazar payına sahip konumumuzla enerji iletim hatlarıyla enerji projelerinde liderliğimizi pekiştirdik. Özellikle Almanya, Belçika, Finlandiya, İsveç, Norveç, İsviçre, ABD, Kanada, Fransa, Özbekistan, Fas, Mısır, Irak ve Pakistan gibi stratejik pazarlarda yeni projeler hayata geçirerek uluslararası başarılarımızı artırdık.

Sürdürülebilirlik alanında fabrikalarımızın çatısına kurduğumuz 7 bin 500kW’lik güneş enerjisi panelleriyle yıllık elektrik tüketimimizin yüzde 50’sini güneş enerjisinden karşılıyoruz. Önümüzdeki beş yıl içinde yeni yatırımımızla bu oranı yüzde 100’e çıkarmayı hedefliyoruz. Türkiye’de sayılı firmada bulunan hem Ar-Ge hem tasarım merkezlerimizde çevre dostu yeni ürünler geliştirmeye odaklanıyoruz. Enerji nakil hatları, enerji nakil hattı bağlantı elemanları ve cıvata/somun üretiminde kapasite artırımı sağlayacak yatırımlarımızla daha geniş bir müşteri kitlesine ulaşmayı planlıyoruz.

* Büyüme stratejinizi nasıl şekillendiriyorsunuz?

Türkiye’de büyüme stratejimiz, enerji altyapısına yönelik artan talebi karşılamak ve yenilenebilir enerji projelerinde öncü rol üstlenmek üzerine kurulu. Üretim kapasitemizi artırmak ve teknolojik altyapımızı güçlendirmek için yaklaşık 200 milyon TL yatırımız bulunuyor. Önümüzdeki dönem çalışmalarımız içinse yaklaşık 450 milyon TL’lik bir yatırım bütçesi belirledik. Bu yatırımların önemli bir kısmını cıvata fabrikamıza ayırarak verimlilik ve kapasite artırımı sağlıyoruz. Bağlantı elemanları fabrikamızda yeni makine ve teçhizat yatırımlarıyla üretim kapasitesini genişletiyoruz. Globaldeyse Özbekistan, Kuzey Avrupa ülkeleri, ABD, Kanada, Irak ve Pakistan gibi stratejik pazarlarda büyüme hedeflerimizi sürdürüyoruz. Avrupa, Amerika ve Afrika’da yenilenebilir enerji projelerine yönelik yatırımlarımızla global pazardaki rekabet gücümüzü artırmayı planlıyoruz.

* Toplam ne kadarlık yatırıma imza attınız? Yakın dönem yatırım planlarınız nasıl?

ŞA-RA Enerji olarak bugüne kadar toplamda 1,4 milyar dolar değerinde enerji iletim hattı projesini tamamladık. Türkiye genelinde yaklaşık 7 bin kilometre enerji nakil hattının anahtar teslimi işlerini başarıyla gerçekleştirdik. Türkiye Elektrik İletim İdaresi’nin ihale ettiği yüksek gerilim hatlarının, 1 yıl içinde yaklaşık bin km’lik yüzde 80’ini tamamlayarak kırılması zor bir rekora imza attık. “Van Back to Back Dönüştürücü Merkezi” projesini üstlenen ilk ve tek yerli firmayız. Tüm bu projeler, sektördeki liderliğimizi güçlendirdiği gibi, teknolojik altyapımızı geliştirmemize ve global pazarlarda daha fazla yer almamıza olanak sağladı.

Yakın dönem Türkiye yatırım ajandamızda, güneş enerjisi yatırımları ve üretim kapasitesini artırmaya yönelik projelerimiz öncelikli sırada yer alıyor. Adana’daki fabrikalarımızda 7 bin 500 kWe gücünde güneş enerjisi sistemi kurarak elektrik ihtiyacımızın yüzde 50’sini karşılıyoruz. Beş yıl içinde bu kapasiteyi 30 bin kWe’ye çıkararak enerji bağımsızlığı sağlamayı hedefliyoruz. Bunun yanı sıra, dijitalleşme ve Endüstri 4.0 projelerine yönelik yatırımlarımızla üretim süreçlerimizi daha verimli hale getirmeyi planlıyoruz.

* 2025’te şirket ajandanızda en önemli odaklarınız neler?

2025 yılına yönelik ajandamızda, dijitalleşme, sürdürülebilirlik ve globalleşme öncelikli konular arasında yer alıyor. ERP sistemimizi tüm iş birimlerine yayarak üretim süreçlerini daha verimli hale getirmeyi hedefliyoruz. Güneş enerjisi yatırımlarını tamamlayarak karbon ayak izimizi azaltmayı ve global pazarlarda daha fazla yer almayı planlıyoruz. Ayrıca, AR-GE ve inovasyon çalışmalarımıza hız vererek çevre dostu ürünler ve yenilikçi çözümler geliştirmeye devam edeceğiz.

Önümüzdeki beş yıl için hedeflerimiz arasında üretim kapasitemizi önemli ölçüde artırarak global projelerde daha fazla yer almak, fabrikalarımızın enerji ihtiyacını tamamen yenilenebilir kaynaklardan karşılamak ve yeni coğrafyalarda pazar payımızı artırmak bulunuyor.

Bunun yanı sıra, sosyal sorumluluk projelerimizi genişleterek istihdamı artırmaya, kadın istihdamını desteklemeye ve topluma katkı sağlamaya devam edeceğiz. Endüstri 4.0 dönüşümünü tamamlayarak hem maliyetlerimizi düşürmeyi hem de operasyonel verimliliğimizi artırmayı hedefliyoruz. Endüstri 4.0 dönüşümünü tamamlayarak hem maliyetlerimizi düşürmeyi hem de operasyonel verimliliğimizi artırmayı hedefliyoruz.