Aksa Doğalgaz, Hatay’da mobil şubelerle çalışıyor

Aksa Doğalgaz, yaşanan depremlerden sonra Hatay’da sürdürdükleri çalışmalara ilişkin bilgiler verdi. Konuyla ilgili olarak değerlendirmelerde bulunan Aksa Çukurova Doğalgaz Hatay Bölge Müdürü Serhat Kasapoğlu, kentte yürüttükleri faaliyetlerden güvenli gaz arzının sağlanmasına kadar bir dizi önemli konu hakkında detaylar açıkladı.

Şebekemizi anlık olarak kontrol ediyoruz

Operasyonel faaliyetlerini ve hayata geçirdikleri yeni gelişmeleri açıklayan Kasapoğlu, kentte hizmeti aksatmamak için depremin ilk dakikalarından itibaren acil durum teyakkuzuna geçerek başladıkları çalışmalara zorlu koşullara rağmen devam ettiklerini söyledi. Kasapoğlu, “Şu an itibarıyla ilimizde 167 bin 827 adet abonemize hizmet sağlayan 9 şehir giriş ve 43 bölge istasyonumuz bulunuyor. 156 kilometrelik çelik hat, 1.232 kilometrelik polietilen hat, 462 kilometrelik servis hattımızla birlikte 39 bin 588 binadan oluşan ve 1850 kilometreye ulaşan doğal gaz dağıtım şebekemizde gerekli kontrolleri anlık olarak gerçekleştiriyoruz. Abonelerimize her koşul ve durumda kesintisiz hizmet sağlarken ana hedeflerimizden biri daima ulaşılabilir olmak. Vatandaşlarımızın aboneliklerine dair talep ve ihtiyaçlarını daha hızlı karşılayabilmek için online işlemler kanalımızın yanı sıra mobil şubelerimizle eksiksiz hizmet sağlarken saha çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Şu anda bölgemizde sabit Dörtyol ve Reyhanlı ofislerimiz ile Antakya, İskenderun, Hassa ve Kırıkhan ilçelerimize rotasyonlu olarak hizmet veren iki adet gezgin şubemiz bulunuyor. Tüm abonelik işlemlerinin kolaylıkla yapılabildiği gezgin şubelerimiz, her abonemize ulaşabilmemiz için belirli bir çizelge doğrultusunda sürekli hareket ediyor, vatandaşlar gezgin şubelerimizin güncel konum bilgisine aksadogalgaz.com.tr’den ulaşabiliyor” diye konuştu.

Sanayiye kesintisiz gaz arzı

Kentin ülke sanayi tablosundaki konumuna, katkısına ve sanayi bölgelerindeki gaz arzı sürekliliğine dikkat çeken Kasapoğlu, “Hatay ili ve ilçeleri olarak ülkemizin en güçlü sanayi üretim bölgeleri arasındayız. Gerek ülke ekonomisine katkısı gerekse halkımızın iş ve gelir gereksiniminin sağlanması için kuşkusuz ki sanayi ve ticaret bölgelerinin kesintisiz gaz arzının sürdürülmesi hayati önem taşıyor. Deprem anından itibaren üretimin sürekliliğinin sağlanması için doğal gazın eriştirilmesine büyük bir önem verdik ve sürekli gaz arzını sağladık” dedi.

Güvenlik her zaman ön planda

Yaşanılan zorlu süreçte hem yaraların daha hızlı sarılması hem de daha etkin faaliyetlerde bulunmak için sahada 7/24 aktif görev aldıklarını ifade eden Kasapoğlu, sözlerine şöyle devam etti: “Bakım ve kontrol çalışmalarımızı kaçak arama cihazıyla donatılmış araçlarımızla, bu araçların giremediği bölge ve sitelerde ise hassas el dedektörleriyle yapıyor, dağıtım şebekemizde gaz kaçağı tespit araçlarımızla sokaklardan caddelere, binalardan işletmelere kadar tarama işlemi gerçekleştiriyoruz. Altını özellikle çizmem gerekiyor ki şebeke güvenliğimiz afetlere karşı en güncel uygulamalarla korunuyor: Sevkiyat Kontrol Merkezimiz sayesinde kriz merkezimizde ve tüm mobil cihazlarımızda şebekemizi anlık olarak izliyor, alarm sistemiyle kritik göstergeleri takip ederek en hızlı şekilde müdahale ediyoruz. Devreye giren bu üst düzey güvenlik sistemlerimiz sayesinde büyük afet durumlarında dahi korunan şehir giriş ve bölge istasyonlarımız ile doğal gaz şebekemizde herhangi bir sorun yaşamıyoruz.”