Kocaer Çelik'ten 1. çeyrek bilanço değerlendirmesi var

Küresel çelik sektöründe talep baskısının, korumacılık politikalarının ve jeopolitik risklerin etkisinin hissedilmeye devam ettiği 2026 yılının ilk çeyreğinde, dünya ham çelik üretimi %2,3 geriledi. Türkiye ise aynı dönemde üretimini %5,3 artırarak yaklaşık 9,7 milyon tona taşıdı.

2026 yılının ilk çeyreği, küresel çelik sektörü açısından belirsizliklerin derinleştiği bir dönem olarak öne çıktı. Artan ticaret engelleri, Çin kaynaklı arz baskısı, lojistikte yaşanan aksaklıklar ve jeopolitik gelişmeler sektör genelinde rekabeti daha da yoğunlaştırırken, dünya ham çelik üretimi yılın ilk çeyreğinde %2,3 geriledi. Üretimin yarısından fazlasının Çin tarafından gerçekleştirilmeye devam etmesi, küresel ölçekte rekabet baskısının yapısal olarak sürdüğünü ortaya koydu. Buna karşın Türkiye çelik sektörü üretim tarafında görece pozitif bir görünüm ortaya koyarak üretimini %5,3 artırdı ve dünyanın en büyük 7. çelik üreticisi konumunu korudu.

Küresel belirsizliklere rağmen operasyonel dayanıklılık korundu

Kocaer Çelik ise bu dönemde esnek üretim kabiliyeti, geniş ürün portföyü ve farklı coğrafyalara yayılan satış ağı sayesinde operasyonel yapısını güçlü tutmayı sürdürdü. Şirketin üretim hacmi yılın ilk çeyreğinde yaklaşık %7 büyüdü. Özellikle küresel ticarette yaşanan dalgalanmalar, lojistik süreçlerde yaşanan aksaklıklar ve ihracat pazarlarında artan rekabet baskısına rağmen elde edilen bu performans, şirketin değişken piyasa koşullarına uyum kabiliyetini ortaya koydu.

ABD’ye yönelik satışların, Haziran 2025’te yürürlüğe giren tarifeler nedeniyle bu yıl gerçekleşmemesi ile savaş kaynaklı tedarik ve sevkiyat süreçlerinde yaşanan aksaklıklar, bazı teslimatların yılın ikinci çeyreğine kayması ilk çeyrek dinamikleri arasında yer aldı.

Kocaer Çelik, yılın ilk çeyreğinde 5 milyar TL’nin üzerinde net satış geliri elde ederken, 715 milyon TL FAVÖK ve %14,1 FAVÖK marjı ile operasyonel kârlılığını sürdürdü. Küresel ölçekte fiyat baskısının devam ettiği, maliyetlerin ve ticaret engellerinin arttığı bir dönemde FAVÖK marjının bir önceki çeyreğe göre artmış olması, şirketin verimlilik odaklı üretim yaklaşımını destekleyen önemli göstergeler arasında yer aldı.

Katma değerli ürün stratejisi öne çıktı

Kocaer Çelik’in katma değerli ürünlere odaklanan stratejisi de ilk çeyrek sonuçlarında belirleyici oldu. Bu ürünlerin toplam satış hacmi içerisindeki payı %46,6 seviyesinde gerçekleşti. Şirketin özellikle enerji nakil hatları, güneş enerjisi altyapıları, çelik yapılar, ulaşım ve altyapı projelerine yönelik üretim kabiliyeti; küresel pazarlardaki rekabet gücünü destekleyen temel unsurlar arasında yer aldı.

Yaklaşık 140 ülkeye ihracat gerçekleştiren Kocaer Çelik’in satış gelirleri bölgesel olarak dengeli bir dağılım göstermeyi sürdürürken, yabancı para bazlı satışların toplam gelirler içindeki payı %90-95 bandında korundu.

Güçlü bilanço yapısı korunmaya devam etti

Kocaer Çelik, yılın ilk çeyreğinde küresel ölçekte yaşanan dalgalanmalara rağmen güçlü bilanço yapısını korumayı sürdürdü. Şirketin net borç/FAVÖK oranı 0,9x seviyesinde gerçekleşirken, düşük finansal kaldıraç yapısı korunmaya devam etti. Şirket, disiplinli bilanço yönetimiyle değer yaratmaya odaklanmaya devam etmektedir.

“Sanayide dönüşüm artık bir tercih değil”





Kocaer Çelik Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Kocaer, ilk çeyrek sonuçlarına ilişkin değerlendirmesinde, küresel ölçekte yaşanan dönüşümün sanayi şirketleri açısından yalnızca maliyet yönetimini değil; üretim esnekliğini, enerji verimliliğini ve sürdürülebilirliği de stratejik hale getirdiğini belirtti.

Kocaer, “2026 yılının ilk çeyreğinde küresel ticarette belirsizliklerin arttığı, maliyet baskılarının sürdüğü ve rekabet koşullarının daha yoğun hissedildiği bir dönem yaşanmıştır. Kocaer Çelik’in bu zorlu koşullarda elde ettiği başarılı sonuçlar, teknolojik üretim yapısının, çevik yönetim anlayışının ve yüksek katma değerli ürün çeşitliliğinin önemli bir yansımasıdır. Özellikle değişken piyasa koşullarına hızlı uyum sağlayabilen üretim altyapımızın operasyonel dayanıklılığımıza katkısı net şekilde görülmüştür.” ifadelerini kullandı.

Dünya çelik sektöründe rekabetin artık yalnızca kapasiteyle değil; teknoloji, sürdürülebilirlik ve ürün niteliğiyle şekillendiğine dikkat çeken Kocaer, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Sanayide dönüşüm artık bir tercih değil, doğrudan rekabet gücünü belirleyen temel unsurlardan biri haline gelmiştir. Biz de bu doğrultuda dijitalleşme, ileri üretim teknolojileri, enerji verimliliği ve sürdürülebilir üretim alanlarındaki yatırımlarımızı uzun vadeli stratejimizin merkezinde konumlandırıyoruz. Teknolojik ve çevik üretim yapımızı daha da güçlendirirken, operasyonel mükemmeliyeti destekleyecek yatırımlarımıza devam ediyoruz. Türkiye’nin yüksek katma değerli üretim kabiliyetiyle küresel ölçekte çok daha güçlü bir konuma ulaşabileceğine inanıyoruz.”