Bahçeşehir Koleji'nden öğretmenlere destek

Türkiye'nin önde gelen özel eğitim kurumlarından Bahçeşehir Koleji'nde, öğretmenlerin yan hakları konusunda da büyük bir adım atılıyor. Bahçeşehir Koleji tüm öğretmenlerini özel sağlık sigortası güvencesi altına alıyor. Genel Müdür Özlem Dağ ile Bahçeşehir Kolejinde öğretmen olmayı konuştuk. “Bizim en önemli sermayemiz öğretmenlerimizdir” diyen Dağ, mutlu çocukların ancak mutlu öğretmenlerle mümkün olabildiğini söyledi ve Bahçeşehir Kolejinin öğretmenlerine yaklaşımını anlattı.

“En önemli yatırımımız öğretmenlerimizdir”

Bahçeşehir Koleji kurucusu kadrosu öğretmenlerden oluşuyor. Geçen yıllar boyunca bu yapıda değişiklik oldu mu? Bahçeşehir Kolejinin bugününde öğretmenlere verilen önemden bahseder misiniz?

Bizim en önemli yatırımımız öğretmenlerimizdir. Geçmişte de gelecekte de öğretmenlerimiz bizim yegâne unsurumuzdur. Biz bunu bildiğimiz için öğretmenlerimize yatırım yapıyoruz. Yöntemler değişebilir, öğrenme şekilleri, eğitim materyalleri, fiziki ortamlar, donanımlar değişebilir, teknoloji gelişebilir. Değişmeyen tek unsur ise öğretmendir. Öğretmenlerimizin eğitimlerine verdiğimiz önem nedeniyle bu kadar başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Sayısal olarak büyüyen bir eğitim kurumu olduğumuz için bünyemize sürekli yeni insanlar katılıyor ancak birlikte yola çıktığımız insanlar 24-25 yıldır bizimle birlikteler. Hatta Bahçeşehir Uğur Eğitim kurumları olarak bakarsanız yarım asrı aşmış bir kurumdan bahsediyorum ve bu kadar yıldır birlikte yürüdüğümüz insanlar olması bize güç veriyor.

-Bahçeşehir Kolejinde öğretmen olmayı nasıl tanımlarsınız?

Bahçeşehir Kolejinde öğretmen olmak demek, kökleri yarım asra dayanan büyük bir eğitim ailesinin üyesi olmak demektir. Akademik düzlemde yaratılan farkın hayata geçmesini sağlayan bir “eğitim lideri” olarak görüldüğünüz yerde mesleğinizi icra etmek demektir. Her anlamda destek göreceğiniz, kariyer ve kişisel gelişim alanlarında sizi olduğunuzdan ileriye taşıyan, güvenle güç alabileceğiniz bir ailenin üyesi olmak anlamına gelmektedir. Öğretmenlerimizin geriye dönüp baktıklarında eğitimle fark yaratmanın mutluluğunun yanında kendileri için de güzel bir yolda yürümüş olduklarını fark etmelerini önemsiyoruz.

“Öğretmenlerimizin yaşam kalitesi ne kadar yüksek olursa, işlerini yaparken ne kadar motive olurlarsa eğitim de o kadar başarılı olur.”

-Öğretmenlerinize ne gibi olanaklar sunuyorsunuz?

Öğretmenlerimize özgürce çalışabilecekleri ve mesleklerini icra edebilecekleri ortamlar sunmak öncelikli hedeflerimizden biri. Bir diğer öncelikli hedefimiz ise öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve velilerimize eğitime dair her şeye kolayca ulaşabilecekleri olanaklar sunmak. Yıl içinde sürekli uyguladığımız öğretmen eğitimlerimizin yanı sıra Bahçeşehir Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi yüksek lisans programlarına girmeye hak kazanan öğretmenlerimize %75 oranında burs olanağı sunuyoruz. Öğretmenlerimizin çocuklarına da Bahçeşehir Kolejinde %100’ü bulan oranlarda eğitim bursu sunuyoruz. Bu yıl ayrıca yan haklar konusunda da yol alarak; tüm öğretmenlerimize kapsamını oldukça geniş tuttuğumuz özel sağlık sigortası güvencesi veriyoruz. Bunların yanında bu yıl öğretmenlerimizin maaşlarına sektör ortalamasının üzerinde zam yapmak planlarımız arasında.

Öğretmenlerimizin yaşam kalitesi ne kadar yüksek olursa, işlerini yaparken ne kadar motive olurlarsa eğitim de o kadar başarılı olur. Toplumların can damarı olan eğitim, eğitimin can damarı öğretmenlerdir. Dolayısıyla Bahçeşehir Koleji olarak öğretmenlerimize sunduğumuz olanaklar, bizim onlara ve eğitimin iyileştirilmesine olan borcumuzdur. Kurucumuz Sayın Enver Yücel’in her zaman söylediği bir laf vardır: “Çalışan, teri kurumadan emeğinin karşılığını almalıdır” der; çalışanlarımızla ilgili değişmez ilkemiz budur. Bu ilkeyi her geçen gün ileri taşımaya ve Türkiye’de öğretmenlere sunulan olanaklar konusunda da en başarılı örnek olmaya devam edeceğiz.

Öğretmenlerimizin çalışma standartlarını zirveye çıkarma hedefimizin yanında hem kişisel gelişimlerini hem de kariyer gelişimlerini destekliyoruz. BAU Global ile dünyayı tanıma imkânı sağlıyoruz. BAU Global’in dünyanın dört bir yanında bulunan kampüslerinde dünyada eğitimi yakından inceleme ve deneyim kazanma olanağı buluyorlar. Dünyadaki eğitim modellerini herkesten önce deneyimlemek ve bu konuda kendilerini geliştirmek öğretmenlerimize, yeni eğitim modellerimizi tasarlayan eğitim liderleri olma olanağı veriyor. Bahçeşehir Üniversitesi akademisyenlerinin desteği her daim öğretmenlerimizin yanında. BAUSTEM’de STEM Lider Öğretmeni olmak üzere eğitim gören öğretmenlerimiz, sertifika alarak kariyerlerinde ilerliyorlar.

-Bahçeşehir Koleji STEM+A, Çift Dilli Eğitim, Master 6, Kodlama ve Robotik gibi eğitim modelleriyle eğitimin geleceği konusundaki vizyonunu ortaya koyuyor. Öğretmenler bu gelişmelerin neresinde yer alıyor? Değişimi harekete geçirmek için nasıl bir yol izliyorsunuz?

Ülkelerin kaderlerini yazan en önemli unsur, eğitime olan bakış açılarıdır. Dünya değişiyor ve bu değişime ayak uydurmak, daha önce hiç olmadığı kadar önemli. Eğitimin yaşayan ve değişen bir organizma olması bizleri sürekli olarak yeni eğitim modelleri geliştirmek, bunları ülkemizin kültürüne ve ihtiyaçlarına yönelik olarak tasarlamak için teşvik ediyor. Akademik anlayışımızla yarattığımız farkın başarıya ulaşmasının tek şartı ise; uygulamamızın eksiksiz olması. Bu noktada eğitimciler bugün kritik bir yol üstleniyorlar. Yoğun akademik süreçler sonucu ortaya çıkan, titizlikle tasarladığımız eğitim modellerimizin başarıya ulaşması öğretmenlerimizin tecrübeleri, algıları ve sezgilerine bağlı. Bu nedenle öğretmenlerimizin her birine “eğitim lideri” olarak bakıyoruz ve tüm yaklaşımlarımızda bu anlayışa göre hareket ediyoruz.