Capital ve Ekonomist dergilerinin öncülüğünde, Vodafone Business ana sponsorluğunda gerçekleştirilen “CEO Club Bankacılar Zirvesi” kapsamında, Türkiye’nin önde gelen bankalarının temsilcileri, sektörün bugününü ve geleceğini değerlendirdi.

Capital ve Ekonomist dergilerinin öncülüğünde, Vodafone Business ana sponsorluğunda düzenlenen “CEO Club Bankacılar Zirvesi”nde bankacılık ve finans dünyasının önde gelen isimleri sektörün bugününü ve geleceğini değerlendirdi.

Experian etkinlik sponsorluğunda, Bain & Company, NGN ve UiPath co-sponsorluğunda Wyndham Grand Levent’te gerçekleştirilen “CEO Club Bankacılar Zirvesi”, Capital ve Ekonomist Dergileri Yayın Direktörü M. Rauf Ateş ve Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin’in açılış konuşmalarıyla başladı. Daha sonra Experian Türkiye ve Ortadoğu Genel Müdürü Serter Baltacı “Bankacılıkta Vizyoner CEO’ların Ajandası: Alternatif Veri”, Bain&Co Başkan Yardımcıları Luca Penna ve Emre Demircan “Bankacılık Sektöründe Rekabet Öncesi İşbirliği”, UiPath Avrupa Başkan Yardımcısı Tansu Yeğen “Çalışanlar ve Robotlar Arasındaki İşbirliği”, NGN Genel Müdür Yardımcısı Müfit Süer “Oyunun Yeni Adı: Teknoloji” konulu birer sunum yaptı.

Sunumların hemen ardından düzenlenen ve moderatörlüğünü Alternatif Bank CEO’su Kaan Gür’ün üstlendiği “Bankacılık Ajandası 2020” konulu panele, Akbank CEO’su Hakan Binbaşgil, Albaraka Türk Genel Müdürü Melikşah Utku, Odeabank CEO’su Mert Öncü, Citibank Bölge CEO’su Serra Akçaoğlu ve TEB CEO’su Ümit Leblebici katıldı. Panelde, bankacılık sektörünün dönüşümü ve sektörü bekleyen fırsatlar tartışıldı.

Meltem Bakiler Şahin: “Dijitalleşme yarışında hızlı ve doğru adımlar atmalıyız”

Günümüzde şirketlerin dijitalleşebildikleri ölçüde rekabet edebildiklerine dikkat çeken Vodafone Türkiye İcra Kurulu Üyesi Meltem Bakiler Şahin, şunları söyledi:

“Dijitalleşme yarışında hızlı ve doğru adımları atamayan şirketler, geleceğin dünyasında kendilerine yer bulamayacak. Accenture Dijitalleşme Endeksi’ne göre, dijitalleşme performansı en yüksek sektör, %81 ile Finansal Hizmetler. Dijitalleşmenin getirdiği değişimin, bankacılık sektörü açısından tehditten ziyade fırsat sunduğunu düşünüyoruz. Türkiye’de bankaların ve finans kuruluşlarının ‘dijital iş ortağı’ olarak, Nesnelerin İnterneti'nden bulut uygulamalarına, bina içi ağ çözümlerinden mobil iletişime kadar geniş bir alanda katma değerli çözümler sunuyoruz. Örneğin, bir bankamıza sunduğumuz çağrı merkezi çözümleri ile %40’a varan verimlilik sağladık. Bir başka müşterimize sunduğumuz bulut santral ürünümüzle operasyonel olarak çalışanlara %50’ye varan zaman kazanımı sağladık. Son olarak, yine bir banka işbirliğiyle hayata geçirdiğimiz Dijital Tarım Projesi ile dijitalleşmeyi tarım sektöründe de sağlamak ve verimlilik çalışmalarımızla tarımsal üretime katkıda bulunmak istiyoruz. Vodafone olarak, bankacılık sektörünü Türkiye'nin dijitalleşme yolcuğuna öncülük eden en önemli sektörlerden biri olarak görüyoruz. Finansman ve teknolojinin gücünü bir araya getirerek, işletmelerin ihtiyaçlarına özel, onları yarının dünyasına hazırlayacak çözümler üretebileceğimize inanıyoruz.”



