Borusan Cat İcra Kurulu Başkanı Özgür Günaydın’ın ev sahipliği yaptığı toplantıda şirketin dijitalleşme yolculuğunda geldiği nokta, yenilikçi iş modelleri ve sektörde yeni sayfalar açan uygulamaları paylaşıldı. Toplantıda, şirket bünyesindeki 35 kişilik mühendis ve uzman kadrodan oluşan ArGe departmanı tarafından geliştiren, ‘Nesnelerin İnterneti’ (IoT) ve ‘Yapay Zekâ’ teknolojilerine dayalı uygulamaların iş sonuçlarına etkileri de paylaşıldı.

Müneccim: 12.000 makinadan toplanan veri gelecekte oluşabilecek arızaları öngörüyor

Borusan Cat’in müşterilerine sunduğu Nesnelerin İnterneti (IoT) ve Yapay Zekâ teknolojilerine dayalı uygulamaların başında iş makinalarındaki olası arızaları önceden tespit ederek sektörde çığır açan Müneccim uygulaması geliyor.

Türkiye’de aktif olan 15 bin Caterpillar iş makinasının yüzde 86’sı IoT ile donatılmış bulunuyor. Bu teknolojiyle Borusan Cat’e her gün 12 bin iş makinasının minimum 900 sensöründen milyonlarca satır teknik veri akıyor. Bu veriler, motor yağı, basınç, sıcaklık gibi ayrıntılar dâhil olmak üzere o iş makinasıyla ilgili birçok bilgi sağlıyor. Anlık verilere dayalı bir uygulama olan Müneccim, makinanın aynı tempo ve koşullarda çalışması durumunda, oluşması muhtemel bir arızayı önceden tespit ederek uyarı veriyor.

Başlangıç aşamasında 100 makinanın 3’ünde arıza olasılığı tespit edilirken, gelinen noktada 100 makinanın 20 tanesinde, yüzde 85 hassasiyetle arıza olasılığı yakalanıyor. Yapay Zekâ tabanlı bu modelin gelecekte gelişerek olası arızalara karşı otomatik olarak parça sipariş etmeye başlayacağı öngörülüyor. Böylece verimlilik ve maliyetler açısından müşterilere önemli ölçüde fayda sağlanmış olacak. Müneccim’in Borusan Cat’in faaliyette olduğu diğer ülkelerde de uygulanması için çalışmalar devam ediyor.

Dijitalleşme ile operasyonlarda verimlilik sağlandı

WeKing isimli uygulama sayesinde dijital ve tek bir platformdan teknisyen planlama, takip ve raporlama ile kapsamlı bir operasyon yönetimi gerçekleştiriliyor. Weking’deki robotlar, teknisyenlerin rotalarını bile optimize edecek şekilde süreçleri verimli hale getirdi.

Borusan Cat, robotik süreç otomasyonuna yatırım yaparak iş yapma süreçlerini daha verimli hale getiriyor. Muhasebe departmanında tekrarlanan rutin işlerin tümünü robotlar yapıyor. Bu alanlarda yapılan yatırımlar, çalışanların zamanlarını daha yaratıcı işlere ayırmalarına olanak sağlıyor. Çalışanların motivasyonları artarken, işe bağlılıkları yükseliyor.

Thunder: Makina sesinden arıza tespiti yapıyor

ArGe ekibimiz Thunder adlı sesli arıza tespit uygulaması üzerinde çalışıyor. Thunder, çalışan ekipmanın sesini dinliyor ve arızanın nereden geldiğiyle ilgili uyarı veriyor. Bu uygulama hayata geçtiğinde tüm müşteriler tarafından kullanılabilecek; müşteriler problemlerini hızlı ve kolayca çözebilecekler.

“Ana stratejimiz iş makinaları temsilcisi bir şirketten, müşterilerimiz için çözüm ortağına dönüşmek””

Basın toplantısında konuşan Borusan Cat İcra Kurulu Başkanı Özgür Günaydın, “25 yıl önce 37 kişilik bir ekip ve 9,5 milyon dolar ciro ile yola çıkan şirketin, bugün faaliyetlerine 6 ülkedeki 2.500’den fazla çalışanı ve 1 milyar dolar seviyesindeki cirosuyla devam ettiğini” vurguladı ve şunları söyledi:

“Geçtiğimiz 75 yılda iş makinaları sektöründe ürün ve servis ekonomisi modeli uygulandı. Yani makina ithal edip, satışını gerçekleştiriyor, sonrasında hızlı ve etkin bir servis hizmeti veriyorduk. Bu iş modeli, değişen sektör ve rekabet koşullarında müşterilerimize en iyi deneyimi yaşatmakta yetersiz kalmaya başladı. Biz de, değişime uyum sağlayarak ürün ve servis ekonomisini, deneyim ekonomisine dönüştürme yönünde çalışıyoruz. Bu kapsamda ana stratejimiz, iş makinaları temsilcisi bir şirketten, kapsamlı ve ihtiyaca yönelik önermelerle müşterilerimiz için bir çözüm ortağına dönüşmek. ‘Çözüm Üretiriz’ felsefesiyle müşterilerimize ekipman tedarik edip, satış sonrası hizmet vermenin ötesinde ‘güvenilir bir çözüm ortağı’ olmak için çalışıyoruz. Borusan Cat, dijitalleşmeyi ise hem müşteri deneyimini en üst seviyeye çıkaracak, bir araç hem de operasyonlarında verimlilik artıracak bir güç olarak görüyor.”

Borusan Cat dünyanın en başarılı Caterpillar temsilcileri arasında!

İş makinalarının dünya lideri markası Caterpillar ile çalışmaya Türkiye’de 1994 yılında başlayan Borusan Cat bugün Caterpillar’ın tüm dünyadaki en iyi temsilcileri arasında kabul ediliyor ve birçok uygulaması Caterpillar’ın global temsilcilik ağında örnek alınıyor. Borusan Cat 1997’de Azerbaycan ve Gürcistan’da, 1999’da Kazakistan’da, 2003’te Kırgızistan’da, 2015’te ise Uzak Doğu Rusya’da Caterpillar temsilciliği faaliyetlerine başladı. Uzak Doğu Rusya’da 2015 yılında satın alınan şirketlerden Amur Machinery 1996, Sakhalin Machinery 2002 ve Tekhnika Dalniy Vostok 2008’den beri faaliyette bulunuyor.



