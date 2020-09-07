BtcTurk 1 milyon kullanıcıya ulaştı

Bitcoin ve kriptoparaların kolayca ve güvenle alım satımının yapılabildiği, Türkiye’nin ilk, dünyanın dördüncü Bitcoin ve kriptopara alım satım platformu BtcTurk’ün Türkiye’nin 81 ilinden oluşan kullanıcı ailesi 1 milyon üyeye ulaştı. BtcTurk, 1 milyonuncu şanslı kullanıcısına 1 milyon Satoshi hediye etti.

Türkiye kriptopara pazarına yaptığı katkılar ve 2013 yılından bu yana yaptığı yatırımlar ile hem kullanıcısına hem de Türkiye’nin dijital ekonomisine katma değer sağlamayı sürdüren BtcTurk, yeni kullanıcılarıyla Türkiye’deki liderliğini pekiştiriyor.

BtcTurk CEO’su Özgür Güneri; BtcTurk’ün Türkiye’deki Bitcoin ve kriptopara alım satım platformları arasında lider kuruluşu olmanın verdiği sorumlulukla çalıştıklarını belirterek, “7. yılımızda 81 ilde 1 milyon kullanıcıya ulaşmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Ailemiz genişledikçe sorumluluğumuz da artırıyor. BtcTurk olarak her bir kullanıcımız bizim için çok kıymetli. Onların bize duyduğu güvenin sorumluluğu ile tüm süreçlerimizi hassasiyetle yönetiyoruz. Yüzde yüz yerli bir kurum olarak Türkiye’nin dijital ekonomisine katkı bilinciyle kurulduğumuz günden bu yana sektöre ve işimize yatırım yapmayı aralıksız sürdürüyoruz” dedi.

BtcTurk 7 kıtadan kullanıcıya hizmet veriyor

Yakın zamanda Kadın ve Erkek Millî Takımlarının ana sponsoru olan BtcTurk, 2020 yılı içinde ödenmiş sermayesini de 9 milyon TL’den 15 milyon TL’ye yükseltmiş ve BtcTurkPRO markasıyla 7 kıtadan kullanıcılara yalnızca bitcoin ve kriptopara yatırabilecekleri yeni bir modelde hizmet vermeye başlamıştı.



